ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ сражается с «Сараево», «Шахтер» играет против итальянского «Торино» в Лиге Европы. Онлайн

08.08.2019 19:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня два белорусских клуба проводят первые матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. В 20.45 борисовский БАТЭ в боснийской Зенице на стадионе «Билино Поле» сыграет против «Сараево», а в 22.00 солигорский «Шахтер» на «Олимпико Гранде Торино» сразится против итальянского «Торино».


Напомним, что БАТЭ вылетел из второго раунда Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух игр норвежскому «Русенборгу». «Шахтер» же без особого труда во втором раунде Лиги Европы обыграл датский «Эсбьерг». К слову, «горняки» еще не пропускали в квалификации престижного европейского турнира.

Правда, в третьем раунде квалифая солигорский клуб ждет серьезный соперник из Италии, выступающий в серии А — туринский «Торино».

Читайте также:

Рассказываем, с чем подходят белорусские топ-клубы к важным матчам и кто им противостоит

«Наша задача — пройти дальше». Тренер БАТЭ — о первом матче в Лиге Европы против «Сараево»

SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матчей с участием белорусских клубов.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские клубы играют первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько можно было купить молока и хлеба на пенсию в 2014 году и сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика