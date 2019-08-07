БАТЭ сражается с «Сараево», «Шахтер» играет против итальянского «Торино» в Лиге Европы. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Сегодня два белорусских клуба проводят первые матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. В 20.45 борисовский БАТЭ в боснийской Зенице на стадионе «Билино Поле» сыграет против «Сараево», а в 22.00 солигорский «Шахтер» на «Олимпико Гранде Торино» сразится против итальянского «Торино».





Напомним, что БАТЭ вылетел из второго раунда Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух игр норвежскому «Русенборгу». «Шахтер» же без особого труда во втором раунде Лиги Европы обыграл датский «Эсбьерг». К слову, «горняки» еще не пропускали в квалификации престижного европейского турнира.

Правда, в третьем раунде квалифая солигорский клуб ждет серьезный соперник из Италии, выступающий в серии А — туринский «Торино».

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