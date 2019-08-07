На 94-м году скончалась бывшая преподавательница БГУ Нина Сницерова





Она была первой выпускницей отделения журналистики БГУ, а в 1953—2012 гг. преподавала историю русской литературы и русской журналистики.









Факультет журналистики БГУ сообщает, что прощание с Ниной Сницерова состоится 9 августа в 11:00 в минском крематории на Северном кладбище. От здания факультета журналистики около 10:00 отправится автобус.



