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На 94-м году скончалась бывшая преподавательница БГУ Нина Сницерова

08.08.2019 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 60 лет она преподавала историю русской журналистики в БГУ.


Она была первой выпускницей отделения журналистики БГУ, а в 1953—2012 гг. преподавала историю русской литературы и русской журналистики.


Факультет журналистики БГУ сообщает, что прощание с Ниной Сницерова состоится 9 августа в 11:00 в минском крематории на Северном кладбище. От здания факультета журналистики около 10:00 отправится автобус.
 
 
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Почти 60 лет она преподавала историю русской журналистики в БГУ.
 
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