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Сколько можно было купить молока и хлеба на пенсию в 2014 году и сегодня

08.08.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как изменились выплаты пенсионерам и семьям, воспитывающим детей, в пересчете на некоторые продукты и товары первой необходимости за пять лет.

Сколько можно было купить молока и хлеба на пенсию в 2014 году и сегодня

Пособие до 3 лет: минус 21 пачка смеси

С 2014 года пособие по уходу за первым ребенком до 3-х лет в рублях выросло почти в два раза: со 194,6 рубля в июне 2014 года до 362,5 рубля в июне 2019-го. В переводе на доллары это пособие уменьшилось: со $ 190 до $ 176.

Детское пособие стало «легче» также в пересчете на многие детские товары. Например, на 21 пачку сухой детской смеси, на 7 пачек каши для детского питания, на 14 баночек детских мясных консервов.

Уменьшилось пособие до 3 лет также в переводе на детские пижамы, комплекты детского белья. Из детских товаров, представленных в статистике, только носков и колготок сейчас можно купить больше, чем пять лет назад.

Пенсия: минус 2 литра молока

Средняя пенсия по возрасту за пять лет выросла в 1,7 раза: с 241,3 рубля в июне 2014 года до 418,4 рубля в июне 2019-го. Но довольствие пенсионеров выросло только в рублях. В переводе на американскую валюту средняя пенсия уменьшилась с $ 237 до $ 203.


За пять лет пенсия стала больше в пересчете на многие продукты питания. Например, она увеличилась на 6 кг сахара, на 8 кг сосисок, на 23 кг свинины или на 29 кг куриного мяса. Уменьшилась средняя пенсия в пересчете на говядину (минус 7 кг), соль (минус 5 кг), ржаной хлеб (минус 5 кг), макароны (минус 24 кг). Доступнее, чем пять лет назад, для пенсионеров стала одежда, некоторые товары гигиены. Чего не скажешь о лекарствах. Например, на среднюю пенсию в июне 2019 года можно купить в полтора раза меньше анальгетиков и сосудорасширяющих препаратов, чем в 2014 году.

Пособие по уходу за первым ребенком до 3 лет в пересчете на некоторые товары



Средняя пенсия по возрасту в пересчете на некоторые товары
 
 
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Как изменились выплаты пенсионерам и семьям, воспитывающим детей, в пересчете на некоторые продукты и товары первой необходимости за пять лет.
 
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