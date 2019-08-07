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Кружка нашлась, зарплата — нет. Куда исчез вместе с директором «Люмен центр»

08.08.2019 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Невыплата зарплаты, банкротство после ICO, угрозы могилой — какие только испытания не выпадали на долю белорусских айтишников за последний год.

Кружка нашлась, зарплата — нет. Куда исчез вместе с директором «Люмен центр»
 Пропажа работодателя вместе с мебелью, компьютерами и кружкой сотрудника, о которой рассказал Onliner.by, — это что-то новенькое. dev.by присмотрелся к истории компании «Люмен центр» и её основателя Михаила Казаева.

Коротко о сути проблемы

Разработчик Максим Журавлёв и офис-менеджер Екатерина Патреба пришли на работу после двухнедельного отпуска 16 июля и не обнаружили в офисе в Шабанах ни столов, ни компьютеров, ни кружек, ни своего работодателя — учредителя и директора компании ООО «Люмен центр» Михаила Казаева.

Зарплата за июнь сотрудникам не выплачена, в соответствии с законом они не уволены.
Сотрудники рассказывают, что часть зарплаты была в конвертах. 
В компании, по словам сотрудников, была нездоровая обстановка: крики, непечатная лексика, некомпетентное руководство.
dev.by выслушал истории четырёх сотрудников «Люмен центра», а также «Софинет» — компании-предшественницы «Люмен центра», тоже зарегистрированной на Михаила Казаева.

Что известно о Михаиле Казаеве

Он называет себя гражданином Израиля, но вид на жительство в Беларуси получил как гражданин России.
Рассказывает о службе в израильской армии и боевом ранении, за которое получает компенсацию.
Ему 28-29 лет.
В последнее время проживал в Минске с семьёй — женой и двумя детьми.

Что известно о компаниях Михаила Казаева — ООО «Софинет» и ООО «Люмен центр»

Сайт lec.by презентует компанию Lumen как образовательный центр, который предлагает мастер-группы, семинары с участием опытных трейдеров и неформальные встречи слушателей разных уровней. В партнёрах центра, по данным сайта, Forex Club, Admiral Markets, NPBFX и др.

У «Софинет» сайта нет, зато в Сети остались старые объявления о вакансиях. 


По данным ЕГР, в обоих юрлицах Михаил Казаев — учредитель и руководитель, регистрацию он прошёл как гражданин России. ООО «Софинет» зарегистрировано 19 сентября 2017 года, ООО «Люмен центр» — 24 января 2019 года. Уставный фонд и там, и там — 100 BYN. Вид деятельности в одном случае — «Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки», в другом — «Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения». 

На Нормативка.by содержатся сведения о приказных производствах в отношении компаний.


ООО «Спортюнион», которому «Софинет» задолжала 1400 BYN, занимается сдачей в аренду офисных помещений.

ООО «Люмен центр», по данным Нормативка.by, на 1 мая имело задолженность перед бюджетом (размер не указывается).

Что рассказали сотрудники

Никита (имя изменено), веб-разработчик, работал в «Софинет» и «Люмен центр» с февраля 2017 по декабрь 2018 года.

— Устроился я на работу в «Софинет», скорее, по знакомству, чем через поиск вакансий. У моего нанимателя — Казаева Михаила Маратовича — на тот момент работала девушка, знакомая нашей семьи. Через неё и попал. Казаев сулил много денег и интересной работы. Поначалу она заключалась в налаживании сетевого оборудования, разработке и сопровождении главного сайта компании, технической поддержке работников. 

Сама деятельность «Софинет» была связана с торговлей на финансовом рынке, привлечением на него игроков. Постоянно нанимались новые работники, в основном студенты, — менеджеры колл-центра, которые обзванивали клиентов из различных баз и заманивали их на Forex-подобные торговые площадки. 

Количество сотрудников колебалось от нескольких человек до человек 20-и. Но они долго не задерживались, так как Михаил Маратович и его старшие менеджеры совершенно не умели разговаривать с людьми, кроме того, деньги либо задерживались, либо не устраивали сотрудников. Не все были трудоустроены официально, и, наверное, этот момент людей тоже сильно беспокоил — работали на честном слове. 

Михаил Маратович — человек эмоциональный, экспрессивный. Он с горящими глазами рассказывал про свои фантастические проекты, и все заражались его энтузиазмом. Он рассказывал, что родился в России, но является гражданином Израиля, в израильской армии имел боевое ранение и за это регулярно получает от неё какие-то деньги, которые помогают ему вести бизнес. Ещё он хорошо играл на бирже.

Часть зарплаты шла на карту, а часть выдавалась наличными. Зарплата постоянно задерживалась, нас кормили обещаниями. Программистов в части зарплаты не особо трогали, так как от нас зависела работа оборудования, но зарплаты у нас были низкие. «Белая» зарплата у программистов составляла 350-370 рублей, сверх этого давали еще 150-200, чтобы в сумме получалось 500-600 рублей. Со мной рассчитались не до конца, какая-то часть суммы была удержана, но я не стал с этим связываться: большую часть он всё-таки отдал, а нервы мне трепать не хотелось. 

Компания часто меняла офисы: то «там закончилась аренда, и не хотят больше нам сдавать», то «тут ужасные условия, найдём лучше». Поработали и в бизнес-центре S.Union у МКАДа, и в какой-то конуре возле станции метро Спортивной. Там я работал последние полгода пребывания в компании.


И именно там Михаилу пришла в голову идея перепрофилироваться в разработчика софта. Но собственных хороших идей не было, а те, что были, были фантастическими.
Чуть позже выяснилось, что, кроме пустых обещаний и красивой автобиографии, у этого человека ничего нет. Сплошные «завтраки», скоропостижно умирающие и меняющиеся проекты, какие-то странные требования, сложности с переводами денежных средств, неуравновешенный характер и куча других нюансов, которые и привели к моему увольнению. Незадолго до моего ухода они снова искали офис. Нашли его в «Монетке» и даже проработали там некоторое время, до того, как начались проблемы с арендой. Но это уже было без меня.

«Не волнуйся, Алесь, сейчас у меня денег нет, но они стопроцентно будут через неделю»

Алесь Высоцкий, веб-дизайнер, студент вечернего отделения БГУИР, работал в «Софинет» и «Люмен центр» с октября 2018 по март 2019 года:

— Я пришёл в «Софинет» по объявлению о вакансии. В то время там работали четыре человека: Михаил — директор, Полина — «секретарь», и два программиста. Я должен был сделать дизайн сайта, через который можно заманивать людей и «обучать» их торговле на бирже.

С первых дней стало понятно, что компания не из лучших. Чуть не каждый день раздавались крики: Миша со своей помощницей Полиной сидели в отдельной комнате, и оттуда постоянно доносились какие-то крики с матами. 

Когда стали делать сайт, выяснилось, что требования — неполные. Заказчик представлял только половину того, что он хотел, а половину предлагалось додумать. В итоге ругаться он начал не только с Полиной. Помню день, когда мы с программистами пришли на работу, а Михаил сразу стал на нас кричать: «А чего вы так сделали? А кто вас так просил?». И всё это с матами. Тут я начал интересоваться у программистов, что же это за фирма. Они сказали, что работают уже 8 месяцев, и люди тут меняются как перчатки.

У меня был контракт, но в нём была лишь часть зарплаты — чуть больше 300 рублей в месяц, а всё остальное шло в конверте. Миша сказал: «Алесь, тебе так легче будет: и мне меньше налогов, и — тебе». Это была моя первая работа с записью в трудовой книжке, и я подумал: окей, если тебе так удобно. 

В компании было два направления: трейдинг и ИТ-заказы. Мы брали заказы по разработке сайтов и баннеров, в основном российских. Не знаю, как трейдинг, а ИТ-отделение точно не окупалось. Мы с разработчиком Максимом делали свою работу, но Миша как руководитель был, мягко говоря, некомпетентным. Если хвататься за 5-10 заказов одновременно, все они провалятся, и ты не получишь денег. Заказы искал какой-то человек на стороне, я делал дизайн, Максим — разработку. Довольно забавно: Миша требовал 60-70% от заказа, не делая абсолютно ничего.

В январе Михаил приходит и говорит: ребята, у меня небольшие проблемы с фирмой «Софинет», поэтому нужно закрыть старую фирму и открыть новую. Подробности он не объяснил, но предложил нам на месяц уйти в отпуск без содержания с последующим увольнением, чтобы потом сразу устроиться в «Люмен центр». Работать мы не прекращали, но за тот месяц — январь или февраль — зарплата шла только в конверте. В трудовом стаже этот месяц вообще учтён не был.

С открытием «Люмен центра» появилась другая проблема — нам стали платить на 100-150 рублей меньше обещанного. То, что должны были отдавать в конверте, отдавали частично со словами «не волнуйся, Алесь, сейчас у меня денег нет, но они стопроцентно будут через неделю».

Этих остатков мы ждали по месяцу. В итоге накапала немаленькая сумма — лично мне Миша задолжал рублей 700, всю месячную зарплату. Когда я увольнялся, он пообещал вернуть их со временем. Это было в феврале или марте. Каждую неделю я ему звонил или писал. Сначала Миша говорил, что нет денег, а потом просто перестал отвечать на звонки. Самое обидное — мы человеку доверяли, а оказалось, это было самое обычное кидалово.

«Какое ещё соглашение сторон? Я не писал никакого заявления!»

Максим Журавлёв, веб-разработчик, работал в «Софинет» и «Люмен центре» с декабря 2018-го по июль 2019 года:

— До того, как устроиться в «Софинет», я знал Мишу два года. Он пригласил меня на работу, рассказал, что будут хорошие условия и зарплата. В момент трудоустройства он сказал: давай часть буду платить «белыми», а часть — налом. Первый месяц, как тестовый, мне вообще никак не записался, потом была смена компаний, в итоге он оформил меня только с 1 февраля в компанию «Люмен центр». 

Компания занималась Forex-образованием, но постоянно были задержки зарплаты. Приходилось приходить и выпрашивать свои деньги. Однажды я предложил Мише: «Давай мы будем выполнять заказы по разработке сайтов, мобильных приложений, CRM-систем, продвижению». Он согласился. Всего у нас было четыре заказа. Два из них мы закрыли полностью, за один заказ с нами рассчитались наполовину, а с четвёртым нас кинули. 

Официально моя зарплата была 400 рублей, фактически мне доплачивали ещё 600 и обещали, что сверх этого будет 30% от выполненных ИТ-заказов. На деле с тех денег, что приходили за заказы, нам с Алесем выплачивали только зарплаты, без процентов сверху. Всего мне недоплатили 1 680 рублей.


Что дальше? 4 июля я уехал в отпуск. Перед вылетом Михаил заплатил мне 400 рублей, а оставшиеся 600 пообещал чуть позже: «Езжай спокойно, я тебе переведу». Но 5 июля вечером  он сказал, что его кинули, и после этого неделю не выходил на связь. Вернувшись в Минск, от нашего менеджера Кати я узнаю, что её вынудили взять отпуск за свой счёт и что нас увольняют в связи с ликвидацией компании. А Полина, которая была кем-то вроде помощника директора, но неофициально, написала мне, что в офис приезжать не надо по техническим причинам.

Но что значит не приезжать в офис? У нас с Катей закончились отпуска, мы обязаны выйти на работу. Приезжаем с Катей в офис по Партизанскому проспекту, 178 и видим, что в нём — пусто: столы, компьютеры — всё исчезло. Более того, исчезла моя кружка и наушники. Вот все смеются по поводу кружки, а мне действительно стало обидно: я люблю такие вещи, к тому же это подарок родителей.

Позвонили владелице офиса — она сказала, что Миша не подписал акт о выезде и для неё этот отъезд — тоже сюрприз. В Департаменте госинспекции труда посоветовали обойти соседние офисы, собрать подписи о том, что мы явились на работу, а тут пусто, и вызвать милицию — зафиксировать этот факт. 

Приезжает милиционер: «Убили? Украли?». — «Ни то, ни другое». — «Ну, я поехал». Тогда я говорю: «Украли. Кружку. И наушники за 2 рубля». Он: «Ага, так и запишем».

Поехали в отделение, написали заявление, что пропал руководитель, не выплатил зарплату. «Ждите, в течение 15 суток мы его найдем». — «Он же гражданин Израиля, он может уехать в любой момент!».

В департаменте нам сказали каждый день приходить на работу и вызывать милицию, чтобы она фиксировала этот факт, ведь официально нас так и не уволили. Объясняем милиционеру, тот говорит: «Вообще-то это несерьёзно, но если хотите — звоните, отказать не сможем».

Потом мне всё-таки удалось забрать свою трудовую у Полины. Я неделю вылавливал её и в итоге она отдала мне пакет с трудовой, кружкой и наушниками. В трудовой было написано, что я уволен с 16 июля по соглашению сторон. Какое ещё соглашение сторон? Я не писал никакого заявления! А Катю вообще не могли уволить «по соглашению» — она же на распределении.

А Мишу я так больше и не видел. В понедельник 22 июля он написал мне в скайпе: «Макс, я приехал, у меня — жопа, меня все кинули, денег нет. Но 1 августа я тебя рассчитаю».  Вот и всё.

По совету департамента подали в суд. У Кати суд — 5 августа, у меня — 13-го.

«Я — молодой специалист, меня нельзя просто так уволить»

Екатерина Патреба, офис-менеджер, работала в «Софинет» и «Люмен центре» с декабря 2018 года по июль 2019 года.
— Недавно я окончила БНТУ, работала по распределению в другой компани, но искала, куда перевестись, — и вот на praca.by нашла вакансию в «Софинет».

С декабря по июнь не было никаких проблем, и сложившаяся ситуация для меня — полная неожиданность. Мне ни разу не задержали зарплату. Основная её часть шла на карту, а небольшую часть, премию, платили наличными. Изначально я тоже согласилась получать официально лишь 300-400, но потом попросила перевести меня на нормальную схему, так как переживала за свои больничные и отпускные, и меня перевели.

4 июля руководитель мне сообщил, что собирается сокращать штат сотрудников. Хотя нас на тот момент оставалось всего четыре человека, включая директора. Я говорю, что я — молодой специалист, меня нельзя просто так уволить, можно только при ликвидации фирмы или по статье.

Тогда мы договорились, что с 4 по 15 июля я беру отпуск за свой счет, а с 16-го, когда вернётся Максим и нам выплатят зарплату, начнут оформлять ликвидацию и увольнение. 

15-го я звоню директору, но ни по одному из трёх номеров он не отвечает. Звоню Полине — она говорит, что Миша уехал с семьей отдыхать. Но информация прозвучала настолько неточно, что складывалось впечатление, будто он пропал. На моё «ты же понимаешь, что нам надо явиться на работу» Полина ответила, что там особо и некуда выходить.

У Максима были ключи от офиса, и наутро мы с ним пришли в офис, и обнаружили пустое помещение. Что было дальше, вы уже знаете.

Думаю, меня бы тоже уволили, как Максима — «по соглашению сторон», но перед уходом в отпуск 4 июля я словно почувствовала что-то и попросила у директора разрешения забрать свою трудовую. Он разрешил.  

В суд мы подали два заявления: первое с просьбой оказать содействие в поиске директора, второе — о невыплате зарплаты. Мне задолжали месячный оклад, 564 рубля, но, как говорят в суде, на данный момент сумма иска должна быть больше, так как я не уволена и мне по-прежнему должна начисляться зарплата.

В понедельник 5 августа суд вынес решение в мою пользу: принудительно взыскать с нанимателя зарплату за июнь.

Полина, которую сотрудники называют неофициальным помощником Михаила Казаева, отказалась рассказывать свою историю dev.by. Она сказала лишь, что занимала должность «специалиста по работе с клиентами» и уволилась три недели назад, так как её «не устраивала зарплата и вообще работа в этой компании». На данный момент связи с Михаилом Казаевым у неё нет.

Участковый милиционер рассказал dev.by, что Михаила Казаева ищут по заявлению сотрудников «Люмен центр», чтобы опросить. Однако его телефоны отключены, по месту регистрации в Минске он с семьей не проживает. Это является административным правонарушением, так как Казаев — иностранный гражданин, ВНЖ Беларуси он получал как россиянин. То, что у Казаева есть израильский паспорт, известно только со слов третьих лиц. 

Не исключено, что он выехал из Беларуси — например, в Россию.

В белорусском ООО «Финансовая компания «Форекс Клуб» dev.by рассказали, что у них заключён партнёрский договор с «Люмен центром», но работа по нему так и не началась. 


— Если не ошибаюсь, в феврале мы подписали с ними типовой партнёрский договор о привлечении клиентов, но деятельность по нему они так и не начали, — рассказал сотрудник Forex Club. — Ни одного клиента нам «Люмен центр» так и не привёл. Уже, как я понимаю, и не будет.

С Михаилом Казаевым dev.by связаться так и не удалось. Телефоны отключены, на письменные просьбы о комментарии он не ответил. dev.by по-прежнему готов выслушать и опубликовать его рассказ о том, что это было.
 
Теги: Минск
 
 
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Невыплата зарплаты, банкротство после ICO, угрозы могилой — какие только испытания не выпадали на долю белорусских айтишников за последний год.
 
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