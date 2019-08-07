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Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Межконтинентальный заплыв через Босфор – легендарный старт для любителей открытой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы доплыть из Азии в Европу, ежегодно в летний Стамбул приезжают пловцы со всего мира. Беларусь не исключение. В 2019 году дистанция в 6,5 километров покорилась гомельчанке Татьяне Бобровой.
Разнообразить размеренный уклад офисной жизни Татьяна Боброва решила прошлой осенью. Определила выбор случайная статья о подготовке к заплыву длиной в 6,5 километров из Азии в Европу.
Татьяна Боброва, жительница Гомеля:
Оставив сомнения, девушка приступила к тренировкам. До этого последний раз она занималась плаванием ещё в младшей школе. Полгода в бассейне пронеслись как один день.
И вот Стамбул, и Босфор во всей красе: один берег – Азия, а второй – уже Европа. Здесь сходятся холодные воды Мраморного и тёплые Чёрного морей.
Татьяна Боброва:
Заплыв через Босфор один из самых популярных на планете. В этом году в нём приняло участие почти 2500 человек. При этом назвать это испытание прогулкой налегке не поворачивается язык.
Ежегодно сотни пловцов, несмотря на серьёзную подготовку, сходят с дистанции. Сигнал для спасателей – поднятая вверх плавательная шапочка.
Татьяна Боброва:
Её результат – 1 час 13 минут. Для первого раза на открытой воде – достойный результат, останавливаться на котором гомельчанка не собирается.
Татьяна Боброва:
Александр Добриян, СТВ:
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Новости Беларуси. Межконтинентальный заплыв через Босфор – легендарный старт для любителей открытой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы...
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