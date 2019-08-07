ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

08.08.2019 20:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Межконтинентальный заплыв через Босфор – легендарный старт для любителей открытой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Чтобы доплыть из Азии в Европу, ежегодно в летний Стамбул приезжают пловцы со всего мира. Беларусь не исключение. В 2019 году дистанция в 6,5 километров покорилась гомельчанке Татьяне Бобровой.

Чем так привлекает «открытая вода» узнал Александр Добриян.

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Разнообразить размеренный уклад офисной жизни Татьяна Боброва решила прошлой осенью. Определила выбор случайная статья о подготовке к заплыву длиной в 6,5 километров из Азии в Европу. 

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Татьяна Боброва, жительница Гомеля:
Тогда этот заплыв казался чем-то нереальным, недостижимым, какой-то несбыточной мечтой. Те люди, которые переплывают, казалось, что это какие-то мастера спорта, как минимум. Что они всю жизнь плавают такие большие дистанции, что я это не смогу.

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Оставив сомнения, девушка приступила к тренировкам. До этого последний раз она занималась плаванием ещё в младшей школе. Полгода в бассейне пронеслись как один день.

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

И вот Стамбул, и Босфор во всей красе: один берег – Азия, а второй – уже Европа. Здесь сходятся холодные воды Мраморного и тёплые Чёрного морей.

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Татьяна Боброва:
Особенность того заплыва – что есть два течения: встречное на финише и на старте и попутное, в которое необходимо всем попасть. Попутное быстрое, оно помогает и оно холоднее, сразу когда в него попадаешь, чувствуешь. Может быть, хорошо, что я в него не попала, потому что многие жаловались на переохлаждение. Они обращались в медпункт за помощью, кому-то замеряли температуру, у некоторых она была даже ниже 30 градусов.

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Заплыв через Босфор один из самых популярных на планете. В этом году в нём приняло участие почти 2500 человек. При этом назвать это испытание прогулкой налегке не поворачивается язык.

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Ежегодно сотни пловцов, несмотря на серьёзную подготовку, сходят с дистанции. Сигнал для спасателей – поднятая вверх плавательная шапочка. 

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Татьяна Боброва:
Наверное, в самом начале, когда увидела мужчину, который через 300 метров снял шапочку, замахал и решил прекратить участие. Но я решила, что нет. Я так быстро не сдамся.

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Её результат – 1 час 13 минут. Для первого раза на открытой воде – достойный результат, останавливаться на котором гомельчанка не собирается.

Татьяна Боброва:
Когда плыла, были мысли – всё, хватит, больше никаких стартов. А доплыла и уже хочется снова переплыть, но уже в полную силу, не переходя на брас, улучшив свое время. Хочется вернуться.

Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Александр Добриян, СТВ:
Полгода напряжённой подготовки, работы над собой и как результат – медаль кросс-континентального пловца. За этим титулом в Стамбул приезжают тысячи людей со всего мира. И среди них всё больше белорусов. В 2019 году участие в заплыве приняли 68 наших соотечественников.

Люди в материале: Татьяна Борова, Александр Добриян
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Межконтинентальный заплыв через Босфор – легендарный старт для любителей открытой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске заметили белого воробья: что с ним не так?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика