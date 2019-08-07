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В Минске заметили белого воробья: что с ним не так?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белого воробья заметили в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Необычный пернатый попал в объективы камер минчан на проспекте Победителей, в самом центре столицы недалеко от Дворца спорта.
Остальные птицы поначалу отнеслись к сородичу скептически, но очень быстро приняли в стаю. Как объяснили специалисты, это воробей-лейцист. У таких птичек меланин не попадает в крылья и они остаются белыми.
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Новости Беларуси. Белого воробья заметили в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Необычный пернатый попал в объективы камер минчан на...
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