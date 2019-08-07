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Товарняк насмерть сбил 20-летнего парня в Минском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Грузовой поезд насмерть сбил 20-летнего парня в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Инцидент произошел 8 августа на оршанском направлении железной дороги на станции Колодищи. От полученных травм житель Дзержинского района умер в больнице.
По данному факту проводится проверка.
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Новости Беларуси. Грузовой поезд насмерть сбил 20-летнего парня в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инцидент произошел 8 августа на оршанском...
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