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«Увеличит минимум в полтора, а то и в два раза количество пребываний». В Беларуси расширены границы безвиза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Туристическая привлекательность и укрепление экономики приграничных территорий. На западном направлении увеличено число районов, где распространяется безвиз для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А две безвизовые зоны, существовавшие раздельно, теперь объединили. Кроме того, срок беспрепятственного путешествия здесь увеличен с 10 до 15 суток. Попасть в Беларусь иностранцы без проблем смогут через два дополнительных пункта пропуска – «Бенякони» и «Берестовица».
Вот уже полтора года как безвиз стал делом привычным для Бреста. За это время здесь успели побывать 36 тысяч иностранцев. Цифра, что и говорить, немаленькая.
А если добавить к этому успехи области Гродненской, то и вовсе получится впечатляющий результат. Только экспорт туруслуг в Беларуси по сравнению с 2018 годом вырос на 13%. Но это не предел. Почему?
Отныне центры притяжения туристов свяжет долгожданный «мост» в виде ещё пяти безвизовых районов. Это предусмотрено указом Президента, Александр Лукашенко подписал его накануне.
Денис Никитюк, заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома:
Очень важным является задействование туристического узла, историко-культурного кластера Ружаны – Косово.
А давайте вспомним, с чего всё начиналось. В марте 2015 введён был безвизовый режим на посещение Беловежской пущи в течение трёх суток. В 2016 добавился Августовский канал.
Уже с 2018 срок безвизового пребывания увеличился до 10 дней. Тем, кто приезжает в Августовский канал, сейчас разрешено находиться без визы в Гродно и Гродненском районе.
Любители же Беловежской пущи путешествовать без визы могут по территории туристско-рекреационной зоны «Брест». Благодаря указу Президента границы безвиза расширятся за счёт Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Лидского и Щучинского районов.
Таким образом, появится одна безвизовая территория Брест – Гродно. Этакий своеобразный единый коридор. В итоге, к примеру, литовцы в Брест теперь смогут попасть именно по нему. Отныне никаких обходных путей через Польшу, гостей из Прибалтики ждут уже и брестские туроператоры, помимо привычных россиян, поляков и немцев.
Валентина Тюхай, руководитель информационного туристического центра:
По новому указу для туристов из 73 государств увеличен и срок безвиза в этом регионе с 10 до 15 суток. А вот приезжать к нам гости смогут через два дополнительных пункта пропуска – «Бенякони» и «Берестовицу».
Впрочем, неизменным останется и 30-дневный безвиз для тех, кто в Беларусь попал через воздушные ворота Национального аэропорта «Минск».
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
А ведь все эти шаги подчёркивают открытость и дружелюбность нашей внешней политики, о которых наш Президент говорит довольно часто. Взять хотя бы недавнюю встречу с генеральным секретарём Всемирной туристской организации, который приезжал на закрытие II Европейских игр. Тогда, кстати, безвиз расширили для болельщиков.
Что и говорить, гостеприимство у белорусов в крови. В силу указ вступит через 3 месяца после официального опубликования.
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«Увеличит минимум в полтора, а то и в два раза количество пребываний». В Беларуси расширены границы безвиза
Новости Беларуси. Туристическая привлекательность и укрепление экономики приграничных территорий. На западном направлении увеличено число районов, где...
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