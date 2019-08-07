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ООН знает, как лентяи могут спасти планету

08.08.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Хотите спасти планету, не вставая с дивана? Новое руководство ООН для таких лентяев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы составили целый список простых правил, выполнение которых ведет к глобальным мировым переменам. 

ООН знает, как лентяи могут спасти планету

Например, счета лучше оплачивать через интернет – сократится использование бумажных квитков и, как следствие, перестанут вырубаться в большом количестве леса. Принятие ванны в ООН рекомендуют заменить непродолжительным душем, чтобы сэкономить воду.

ООН знает, как лентяи могут спасти планету

Продукты необходимо покупать в минимальной упаковке, а также использовать многоразовую посуду, чтобы уменьшить количество отходов и свалок, которые убивают планету.

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Теги: Новости
 
 
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Новости мира. Хотите спасти планету, не вставая с дивана? Новое руководство ООН для таких лентяев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы составили...
 
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