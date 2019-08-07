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Биткоин показывает уверенный рост

08.08.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Вместе с золотом рост показала и самая известная криптовалюта мира – биткоин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день стоимость меняется на несколько сотен долларов за считанные часы. Плюс 8 тысяч долларов за полгода. Сейчас курс актива больше 11 500 долларов, общая капитализация – на уровне 205 млрд долларов.

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас не лучшее время, чтобы входить на рынок цифровых денег. Но если у вас уже есть биткоин, то продавать его не стоит, ведь в ближайшее время курс актива может увеличиться еще сильнее.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Новости мира. Вместе с золотом рост показала и самая известная криптовалюта мира – биткоин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день стоимость...
 
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