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Круг замкнулся
Источник материала: Партизан
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х.
Михаил Круг
Фото: «СеверИнформ»
1 июля 2002 года было совершено одно из самых громких преступлений в истории современной России: киллеры смертельно ранили знаменитого шансонье Михаила Круга в его собственном доме. Следователи не могли раскрыть дело об убийстве певца целых 17 лет, но теперь в нем, похоже, появились серьезные зацепки. 6 августа в доме артиста провели следственный эксперимент, в котором участвовал Александр Агеев, член Тверской ОПГ «Волки», которая вошла в историю 90-х как одна из самых кровожадных. Агеев уже написал чистосердечное признание о том, что действительно принимал участие в убийстве Круга. Что до второго убийцы певца, то он погиб вскоре после преступления — с ним расправился один из «волков». В крутых поворотах дела о гибели главного шансонье страны
Страшная ночь
Михаил Круг — без преувеличения легенда 90-х: его песни ушли в народ, а главные хиты — «Жиган-лимон», «Владимирский централ», «Кольщик» — до сих пор считаются гимнами русского шансона. После смерти поклонники фактически канонизировали Круга. Несмотря на 17 лет, прошедших после убийства певца, его песни до сих пор популярны и востребованы, а сам он остается иконой жанра такого масштаба, что в родной Твери даже проходит ежегодный фестиваль его двойников.
Дом №174, в котором жил Круг, находится на улице Освобождения в Твери. О событиях, которые происходили там в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, известно со слов вдовы Круга Ирины. Накануне Михаил выступал в Твери на Дне города и домой вернулся ближе к 21:00.
В это время в особняке помимо него и супруги находились трое их детей (мальчик и девочка от предыдущих браков и общий ребенок Михаила и Ирины) и мать Ирины. Именно на тещу Круга напали сначала два бандита, произошло это около полуночи, когда пожилая женщина вошла в одну из комнат на втором этаже. Заслышав шум, Ирина отправилась наверх и, приоткрыв дверь, увидела, как отморозки бьют ее мать.
Шокированная, она бросилась в соседнюю комнату, где готовился ко сну Михаил, и сообщила ему об увиденном. Едва супруги выбежали в коридор, по ним открыли огонь. Ирина не пострадала и сумела выскочить из дома, а в прикрывавшего ее Михаила угодило две пули. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дойти до дома соседа, который отвез его в больницу. По некоторым данным, сотрудники скорой помощи, узнав характер ранений, отказались выезжать на место без присутствия там стражей порядка. За жизнь пациента врачи боролись всю ночь, но их усилия оказались тщетны: утром 1 июля Михаила Круга не стало.
Набожный убийца
Главными подозреваемыми в убийстве певца на протяжении 17 лет оставались члены организованной преступной группировки (ОПГ) «Волки». Жестокая банда держала в страхе Тверскую область долгие годы — с конца 90-х до середины нулевых. Лидерами группировки были криминальный авторитет Александр Костенко по кличке Лом и его правая рука Анатолий Осипов (Волк). Они оба были убиты в нулевых. Рядовые члены банды после ее разгрома получили большие тюремные сроки, а три киллера ОПГ — Александр Агеев, Александр Осипов (Младший Волк) и Дмитрий Баскаков — были приговорены к пожизненному лишению свободы.
Именно Александра Агеева еще в нулевые уверенно опознала Ирина Круг. Следователи, которые распутывали клубок преступлений ОПГ «Волки», показали фотографии бандитов вдове певца, и она подтвердила, что именно Агеев был одним из тех, кто вторгся в их дом. Однако подозреваемый отрицал участие в убийстве шансонье, чтобы не увеличить будущий срок. Ни к чему не привели и усилия сыщиков: доказать причастность Агеева к резонансному преступлению тогда не удалось.
Александр Агеев
Фото: Telegram-канал «Mash»
Между тем в ОПГ «Волки» Агеев был весьма заметным участником, и этому ничуть не мешала его религиозность: он воспитывался набожной бабушкой. Дело жизни Агеев поначалу определил для себя с религиозным уклоном: в 14 лет он начал обучаться иконописи. Окончив школу, Агеев попал в армию, где с ним произошли метаморфозы: он понял, что ему по душе оружие. После демобилизации он вернулся в ту же иконописную мастерскую и одновременно стал членом клуба исторической реконструкции, где примерил рыцарские доспехи и научился владеть мечом.
Во время показательных выступлений ловкого парня заметил присутствовавший на мероприятии Лом: он частенько занимался меценатством в юношеских организациях и попутно высматривал перспективных новичков для своей группировки. С преданным Агеевым авторитет не прогадал, и через некоторое время после вступления в банду Александр стал личным водителем Лома.
Вместе с тем Агеев с большим уважением относился и к своему наставнику Волку (именно он занимался подготовкой киллера), который тоже усмотрел в новичке перспективного бойца. Примечательно, что даже став самым жестоким из всей бригады киллеров, Агеев оставался религиозным человеком и после каждого убийства посещал церковь. Впрочем, это не спасло его от пожизненного лишения свободы.
Кровавый гонорар
Судебный процесс над членами ОПГ «Волки» начался в 2009 году; к тому времени у следователей были готовы 108 томов уголовного дела, а показания согласились дать около 500 свидетелей. 2 октября бандитам вынесли приговоры, Младший Волк получил пожизненный срок. Уже отбывая наказание, киллер группировки заявил, что убийцей Круга был ставленник Лома — бандит Дмитрий Веселов (Весел). К слову, Лом был почитателем таланта шансонье и хорошо знал певца, однако незадолго до гибели Круга между ними пробежала кошка.
Александр Осипов (Младший Волк)
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