ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Круг замкнулся

08.08.2019 21:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х.


Михаил Круг
Фото: «СеверИнформ»

1 июля 2002 года было совершено одно из самых громких преступлений в истории современной России: киллеры смертельно ранили знаменитого шансонье Михаила Круга в его собственном доме. Следователи не могли раскрыть дело об убийстве певца целых 17 лет, но теперь в нем, похоже, появились серьезные зацепки. 6 августа в доме артиста провели следственный эксперимент, в котором участвовал Александр Агеев, член Тверской ОПГ «Волки», которая вошла в историю 90-х как одна из самых кровожадных. Агеев уже написал чистосердечное признание о том, что действительно принимал участие в убийстве Круга. Что до второго убийцы певца, то он погиб вскоре после преступления — с ним расправился один из «волков». В крутых поворотах дела о гибели главного шансонье страны разбиралась «Лента.ру».

Страшная ночь

Михаил Круг — без преувеличения легенда 90-х: его песни ушли в народ, а главные хиты — «Жиган-лимон», «Владимирский централ», «Кольщик» — до сих пор считаются гимнами русского шансона. После смерти поклонники фактически канонизировали Круга. Несмотря на 17 лет, прошедших после убийства певца, его песни до сих пор популярны и востребованы, а сам он остается иконой жанра такого масштаба, что в родной Твери даже проходит ежегодный фестиваль его двойников.

Дом №174, в котором жил Круг, находится на улице Освобождения в Твери. О событиях, которые происходили там в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, известно со слов вдовы Круга Ирины. Накануне Михаил выступал в Твери на Дне города и домой вернулся ближе к 21:00.

В это время в особняке помимо него и супруги находились трое их детей (мальчик и девочка от предыдущих браков и общий ребенок Михаила и Ирины) и мать Ирины. Именно на тещу Круга напали сначала два бандита, произошло это около полуночи, когда пожилая женщина вошла в одну из комнат на втором этаже. Заслышав шум, Ирина отправилась наверх и, приоткрыв дверь, увидела, как отморозки бьют ее мать.

Шокированная, она бросилась в соседнюю комнату, где готовился ко сну Михаил, и сообщила ему об увиденном. Едва супруги выбежали в коридор, по ним открыли огонь. Ирина не пострадала и сумела выскочить из дома, а в прикрывавшего ее Михаила угодило две пули. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дойти до дома соседа, который отвез его в больницу. По некоторым данным, сотрудники скорой помощи, узнав характер ранений, отказались выезжать на место без присутствия там стражей порядка. За жизнь пациента врачи боролись всю ночь, но их усилия оказались тщетны: утром 1 июля Михаила Круга не стало.

Набожный убийца

Главными подозреваемыми в убийстве певца на протяжении 17 лет оставались члены организованной преступной группировки (ОПГ) «Волки». Жестокая банда держала в страхе Тверскую область долгие годы — с конца 90-х до середины нулевых. Лидерами группировки были криминальный авторитет Александр Костенко по кличке Лом и его правая рука Анатолий Осипов (Волк). Они оба были убиты в нулевых. Рядовые члены банды после ее разгрома получили большие тюремные сроки, а три киллера ОПГ — Александр Агеев, Александр Осипов (Младший Волк) и Дмитрий Баскаков — были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Именно Александра Агеева еще в нулевые уверенно опознала Ирина Круг. Следователи, которые распутывали клубок преступлений ОПГ «Волки», показали фотографии бандитов вдове певца, и она подтвердила, что именно Агеев был одним из тех, кто вторгся в их дом. Однако подозреваемый отрицал участие в убийстве шансонье, чтобы не увеличить будущий срок. Ни к чему не привели и усилия сыщиков: доказать причастность Агеева к резонансному преступлению тогда не удалось.


Александр Агеев
Фото: Telegram-канал «Mash»
Между тем в ОПГ «Волки» Агеев был весьма заметным участником, и этому ничуть не мешала его религиозность: он воспитывался набожной бабушкой. Дело жизни Агеев поначалу определил для себя с религиозным уклоном: в 14 лет он начал обучаться иконописи. Окончив школу, Агеев попал в армию, где с ним произошли метаморфозы: он понял, что ему по душе оружие. После демобилизации он вернулся в ту же иконописную мастерскую и одновременно стал членом клуба исторической реконструкции, где примерил рыцарские доспехи и научился владеть мечом.


Во время показательных выступлений ловкого парня заметил присутствовавший на мероприятии Лом: он частенько занимался меценатством в юношеских организациях и попутно высматривал перспективных новичков для своей группировки. С преданным Агеевым авторитет не прогадал, и через некоторое время после вступления в банду Александр стал личным водителем Лома.

Вместе с тем Агеев с большим уважением относился и к своему наставнику Волку (именно он занимался подготовкой киллера), который тоже усмотрел в новичке перспективного бойца. Примечательно, что даже став самым жестоким из всей бригады киллеров, Агеев оставался религиозным человеком и после каждого убийства посещал церковь. Впрочем, это не спасло его от пожизненного лишения свободы.

Кровавый гонорар

Судебный процесс над членами ОПГ «Волки» начался в 2009 году; к тому времени у следователей были готовы 108 томов уголовного дела, а показания согласились дать около 500 свидетелей. 2 октября бандитам вынесли приговоры, Младший Волк получил пожизненный срок. Уже отбывая наказание, киллер группировки заявил, что убийцей Круга был ставленник Лома — бандит Дмитрий Веселов (Весел). К слову, Лом был почитателем таланта шансонье и хорошо знал певца, однако незадолго до гибели Круга между ними пробежала кошка.


Александр Осипов (Младший Волк)
Кадр: hakob03 / YouTube

Якобы Лом требовал, чтобы артист отдавал ему за покровительство часть гонораров. Михаил, конечно, отказался. И тогда разгневанный Лом отослал в дом обидчика Весела и его приятеля, некоего Сергея. По замыслу авторитета, задачей налетчиков была банальная кража: они должны были вынести из дома певца ценные вещи. А потом Лом планировал разыграть представление: найти воров, забрать у них добро Круга, вернуть его владельцу и тем самым обязать Михаила быть благодарным и сотрудничать. Почему такой бескровный план вылился в бойню, так и осталось загадкой. Не прояснил этого и сам подозреваемый: когда обнародовали новые подробности, Весел был уже девять лет как мертв.

Убил Весела, по собственному признанию, Младший Волк. Вывез в начале марта 2003 года в лесополосу, расположенную неподалеку от города Кимры, расспросил о заказчике убийства Круга и хладнокровно застрелил, закопав труп в неприметном месте. На место захоронения Младший Волк указал сам. По некоторым данным, Весела как убийцу мужа по фото опознала и Ирина Круг.

Правоохранительные органы предпочли никак не комментировать эту версию расправы над шансонье, однако знающим людям она виделась наиболее правдоподобной. Оставался в ней лишь один пробел: никто не знал, кто такой Сергей — второй участник налета на дом Михаила Круга.

Чистосердечное признание

Днем 6 августа сотрудники правоохранительных органов перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома, где жил Михаил Круг, и оцепили его дом. На месте работали бойцы ОМОН Росгвардии, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), регионального управления Следственного комитета России (СКР) и полиции. По словам сестры Круга Ольги Медведевой, в доме певца проводился следственный эксперимент. Следователи накануне визита попросили ее убрать все острые предметы в доме, где был убит Круг.

«Меня предупредили заранее (...), сама я находилась в отдельной комнате, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила», — рассказала она. К дому в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого Медведева раньше не видела. Его водили по дому и по приусадебному участку. Мужчина что-то показывал полицейским, а они снимали его действия на камеру. Весь следственный эксперимент занял всего полчаса, после чего силовики сняли оцепление.


Могила Михаила Круга в Твери, 2008 год
Фото: Александр Михеичев / Фотобанк Лори
 
Уже утром 7 августа СМИ назвали имя подозреваемого, которого привозили на улицу Освобождения. Им оказался все тот же Александр Агеев. Кроме того, в Тверь в рамках расследования уголовного дела доставили и Младшего Волка, назвавшего себя убийцей Весела. По предварительным данным, именно Младший Волк дал показания на Агеева, после чего последний подтвердил его слова и написал чистосердечное признание. Оба осужденных встретились на очной ставке в Твери, до этого обоих допросили следователи и оперативники уголовного розыска.


Кажется, одно из самых громких преступлений в истории современной России как никогда близко к раскрытию. Но почему члены ОПГ «Волки» молчали так долго? Ответ до банального прост: и Младший Волк, и Александр Агеев отбывают пожизненные тюремные сроки в крайне суровых условиях. Возобновленные следственные действия по делу об убийстве Михаила Круга позволили осужденным на время покинуть колонии особого режима и находиться в СИЗО, где режим гораздо мягче. Фактически они получили своеобразный «отпуск». Этим приемом — внезапно сознаться в давних преступлениях ради путевки в СИЗО — нередко пользуются пожизненно осужденные. Вполне возможно, что в будущем благодаря запоздалым признаниям зэков будет раскрыто еще не одно громкое убийство из лихих 90-х.

Впрочем, источник «Ленты.ру», близкий к тверскому следствию, утверждает, что причастность Агеева к убийству Круга остается всего лишь версией: «Его привозили в дом артиста не в качестве подозреваемого, а только для того, чтобы проверить его слова о причастности к убийству. То есть версию обязаны проверить — провести проверку показаний на месте».

По словам источника «Ленты.ру», в феврале этого года к находившемуся в колонии Агееву приезжали журналисты, снимавшие фильм об убийстве Михаила Круга, и осужденный рассказал им, что владеет полезной для следствия информацией. После этого, по данным СМИ, он признался в убийстве артиста. Следствие пока склонно считать, что это признание для пожизненно осужденного — своего рода отдушина, возможность ненадолго вырваться из колонии поближе к дому.


Бывший оперативник, работавший в Твери в 2002 году, когда убили Михаила Круга, заметил, что Агеев не очень похож на человека, который был в тогдашней ориентировке. Внешне он крупнее злоумышленника, которого в то время описывали свидетели.
 
 
Ссылка на источник 159
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х.
 
Новости дня
Новости разные
 
Среди минских проституток всё чаще встречаются мужчины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика