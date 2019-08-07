Круг замкнулся

Михаил Круг

Фото: «СеверИнформ»





разбиралась «Лента.ру». 1 июля 2002 года было совершено одно из самых громких преступлений в истории современной России: киллеры смертельно ранили знаменитого шансонье Михаила Круга в его собственном доме. Следователи не могли раскрыть дело об убийстве певца целых 17 лет, но теперь в нем, похоже, появились серьезные зацепки. 6 августа в доме артиста провели следственный эксперимент, в котором участвовал Александр Агеев, член Тверской ОПГ «Волки», которая вошла в историю 90-х как одна из самых кровожадных. Агеев уже написал чистосердечное признание о том, что действительно принимал участие в убийстве Круга. Что до второго убийцы певца, то он погиб вскоре после преступления — с ним расправился один из «волков». В крутых поворотах дела о гибели главного шансонье страны«Лента.ру».

Страшная ночь

Михаил Круг — без преувеличения легенда 90-х: его песни ушли в народ, а главные хиты — «Жиган-лимон», «Владимирский централ», «Кольщик» — до сих пор считаются гимнами русского шансона. После смерти поклонники фактически канонизировали Круга. Несмотря на 17 лет, прошедших после убийства певца, его песни до сих пор популярны и востребованы, а сам он остается иконой жанра такого масштаба, что в родной Твери даже проходит ежегодный фестиваль его двойников.





Дом №174, в котором жил Круг, находится на улице Освобождения в Твери. О событиях, которые происходили там в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, известно со слов вдовы Круга Ирины. Накануне Михаил выступал в Твери на Дне города и домой вернулся ближе к 21:00.





В это время в особняке помимо него и супруги находились трое их детей (мальчик и девочка от предыдущих браков и общий ребенок Михаила и Ирины) и мать Ирины. Именно на тещу Круга напали сначала два бандита, произошло это около полуночи, когда пожилая женщина вошла в одну из комнат на втором этаже. Заслышав шум, Ирина отправилась наверх и, приоткрыв дверь, увидела, как отморозки бьют ее мать.





Шокированная, она бросилась в соседнюю комнату, где готовился ко сну Михаил, и сообщила ему об увиденном. Едва супруги выбежали в коридор, по ним открыли огонь. Ирина не пострадала и сумела выскочить из дома, а в прикрывавшего ее Михаила угодило две пули. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дойти до дома соседа, который отвез его в больницу. По некоторым данным, сотрудники скорой помощи, узнав характер ранений, отказались выезжать на место без присутствия там стражей порядка. За жизнь пациента врачи боролись всю ночь, но их усилия оказались тщетны: утром 1 июля Михаила Круга не стало.

Набожный убийца

Главными подозреваемыми в убийстве певца на протяжении 17 лет оставались члены организованной преступной группировки (ОПГ) «Волки». Жестокая банда держала в страхе Тверскую область долгие годы — с конца 90-х до середины нулевых. Лидерами группировки были криминальный авторитет Александр Костенко по кличке Лом и его правая рука Анатолий Осипов (Волк). Они оба были убиты в нулевых. Рядовые члены банды после ее разгрома получили большие тюремные сроки, а три киллера ОПГ — Александр Агеев, Александр Осипов (Младший Волк) и Дмитрий Баскаков — были приговорены к пожизненному лишению свободы.





Именно Александра Агеева еще в нулевые уверенно опознала Ирина Круг. Следователи, которые распутывали клубок преступлений ОПГ «Волки», показали фотографии бандитов вдове певца, и она подтвердила, что именно Агеев был одним из тех, кто вторгся в их дом. Однако подозреваемый отрицал участие в убийстве шансонье, чтобы не увеличить будущий срок. Ни к чему не привели и усилия сыщиков: доказать причастность Агеева к резонансному преступлению тогда не удалось.









Александр Агеев

Фото: Telegram-канал «Mash»

Между тем в ОПГ «Волки» Агеев был весьма заметным участником, и этому ничуть не мешала его религиозность: он воспитывался набожной бабушкой. Дело жизни Агеев поначалу определил для себя с религиозным уклоном: в 14 лет он начал обучаться иконописи. Окончив школу, Агеев попал в армию, где с ним произошли метаморфозы: он понял, что ему по душе оружие. После демобилизации он вернулся в ту же иконописную мастерскую и одновременно стал членом клуба исторической реконструкции, где примерил рыцарские доспехи и научился владеть мечом.









Во время показательных выступлений ловкого парня заметил присутствовавший на мероприятии Лом: он частенько занимался меценатством в юношеских организациях и попутно высматривал перспективных новичков для своей группировки. С преданным Агеевым авторитет не прогадал, и через некоторое время после вступления в банду Александр стал личным водителем Лома.





Вместе с тем Агеев с большим уважением относился и к своему наставнику Волку (именно он занимался подготовкой киллера), который тоже усмотрел в новичке перспективного бойца. Примечательно, что даже став самым жестоким из всей бригады киллеров, Агеев оставался религиозным человеком и после каждого убийства посещал церковь. Впрочем, это не спасло его от пожизненного лишения свободы.

Кровавый гонорар

Судебный процесс над членами ОПГ «Волки» начался в 2009 году; к тому времени у следователей были готовы 108 томов уголовного дела, а показания согласились дать около 500 свидетелей. 2 октября бандитам вынесли приговоры, Младший Волк получил пожизненный срок. Уже отбывая наказание, киллер группировки заявил, что убийцей Круга был ставленник Лома — бандит Дмитрий Веселов (Весел). К слову, Лом был почитателем таланта шансонье и хорошо знал певца, однако незадолго до гибели Круга между ними пробежала кошка.









Александр Осипов (Младший Волк)

Кадр: hakob03 / YouTube

Якобы Лом требовал, чтобы артист отдавал ему за покровительство часть гонораров. Михаил, конечно, отказался. И тогда разгневанный Лом отослал в дом обидчика Весела и его приятеля, некоего Сергея. По замыслу авторитета, задачей налетчиков была банальная кража: они должны были вынести из дома певца ценные вещи. А потом Лом планировал разыграть представление: найти воров, забрать у них добро Круга, вернуть его владельцу и тем самым обязать Михаила быть благодарным и сотрудничать. Почему такой бескровный план вылился в бойню, так и осталось загадкой. Не прояснил этого и сам подозреваемый: когда обнародовали новые подробности, Весел был уже девять лет как мертв.





Убил Весела, по собственному признанию, Младший Волк. Вывез в начале марта 2003 года в лесополосу, расположенную неподалеку от города Кимры, расспросил о заказчике убийства Круга и хладнокровно застрелил, закопав труп в неприметном месте. На место захоронения Младший Волк указал сам. По некоторым данным, Весела как убийцу мужа по фото опознала и Ирина Круг.





Правоохранительные органы предпочли никак не комментировать эту версию расправы над шансонье, однако знающим людям она виделась наиболее правдоподобной. Оставался в ней лишь один пробел: никто не знал, кто такой Сергей — второй участник налета на дом Михаила Круга.

Чистосердечное признание

Днем 6 августа сотрудники правоохранительных органов перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома, где жил Михаил Круг, и оцепили его дом. На месте работали бойцы ОМОН Росгвардии, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), регионального управления Следственного комитета России (СКР) и полиции. По словам сестры Круга Ольги Медведевой, в доме певца проводился следственный эксперимент. Следователи накануне визита попросили ее убрать все острые предметы в доме, где был убит Круг.





«Меня предупредили заранее (...), сама я находилась в отдельной комнате, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила», — рассказала она. К дому в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого Медведева раньше не видела. Его водили по дому и по приусадебному участку. Мужчина что-то показывал полицейским, а они снимали его действия на камеру. Весь следственный эксперимент занял всего полчаса, после чего силовики сняли оцепление.









Могила Михаила Круга в Твери, 2008 год

Фото: Александр Михеичев / Фотобанк Лори

Уже утром 7 августа СМИ назвали имя подозреваемого, которого привозили на улицу Освобождения. Им оказался все тот же Александр Агеев. Кроме того, в Тверь в рамках расследования уголовного дела доставили и Младшего Волка, назвавшего себя убийцей Весела. По предварительным данным, именно Младший Волк дал показания на Агеева, после чего последний подтвердил его слова и написал чистосердечное признание. Оба осужденных встретились на очной ставке в Твери, до этого обоих допросили следователи и оперативники уголовного розыска.









Кажется, одно из самых громких преступлений в истории современной России как никогда близко к раскрытию. Но почему члены ОПГ «Волки» молчали так долго? Ответ до банального прост: и Младший Волк, и Александр Агеев отбывают пожизненные тюремные сроки в крайне суровых условиях. Возобновленные следственные действия по делу об убийстве Михаила Круга позволили осужденным на время покинуть колонии особого режима и находиться в СИЗО, где режим гораздо мягче. Фактически они получили своеобразный «отпуск». Этим приемом — внезапно сознаться в давних преступлениях ради путевки в СИЗО — нередко пользуются пожизненно осужденные. Вполне возможно, что в будущем благодаря запоздалым признаниям зэков будет раскрыто еще не одно громкое убийство из лихих 90-х.





Впрочем, источник «Ленты.ру», близкий к тверскому следствию, утверждает, что причастность Агеева к убийству Круга остается всего лишь версией: «Его привозили в дом артиста не в качестве подозреваемого, а только для того, чтобы проверить его слова о причастности к убийству. То есть версию обязаны проверить — провести проверку показаний на месте».





По словам источника «Ленты.ру», в феврале этого года к находившемуся в колонии Агееву приезжали журналисты, снимавшие фильм об убийстве Михаила Круга, и осужденный рассказал им, что владеет полезной для следствия информацией. После этого, по данным СМИ, он признался в убийстве артиста. Следствие пока склонно считать, что это признание для пожизненно осужденного — своего рода отдушина, возможность ненадолго вырваться из колонии поближе к дому.









Бывший оперативник, работавший в Твери в 2002 году, когда убили Михаила Круга, заметил, что Агеев не очень похож на человека, который был в тогдашней ориентировке. Внешне он крупнее злоумышленника, которого в то время описывали свидетели.



