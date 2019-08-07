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Среди минских проституток всё чаще встречаются мужчины

08.08.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция рассказала, сколько мужчин занимаются проституцией в Минске.

Милиция рассказала, сколько мужчин занимаются проституцией в Минске. В эфире радио Sputnik Беларусь начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов заявил, что "4% — мужчины, которые были замечены, привлечены к административной ответственности за занятие проституцией". По его словам, они, как и женщины, помещали свои анкеты на специализированных сайтах, предлагали услуги интимного характера. Ещё пять лет назад милиционеры отмечали, что среди минских проституток всё чаще встречаются мужчины.

Правоохранители отмечают, что уличная проституция сдаёт свои позиции в Минске. И проститутки, и сутенеры активно используют интернет, пишет euroradio.fm
 
Теги: Минск
 
 
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Милиция рассказала, сколько мужчин занимаются проституцией в Минске.
 
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