Милиция рассказала, сколько мужчин занимаются проституцией в Минске. В эфире радио Sputnik Беларусь начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьмиАлександр Сазонов заявил, что "4% — мужчины, которые были замечены, привлечены к административной ответственности за занятие проституцией". По его словам, они, как и женщины, помещали свои анкеты на специализированных сайтах, предлагали услуги интимного характера. Ещё пять лет назад милиционеры отмечали, что среди минских проституток всё чаще встречаются мужчины.