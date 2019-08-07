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Среди минских проституток всё чаще встречаются мужчины
Источник материала: Партизан
Милиция рассказала, сколько мужчин занимаются проституцией в Минске.
Милиция рассказала, сколько мужчин занимаются проституцией в Минске. В эфире радио Sputnik Беларусь начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
Правоохранители отмечают, что уличная проституция сдаёт свои позиции в Минске. И проститутки, и сутенеры активно используют интернет, пишет
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Милиция рассказала, сколько мужчин занимаются проституцией в Минске.
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