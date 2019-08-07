Капремонт площади Победы: что происходит на знаковой стройплощадке сейчас и что предстоит сделать

Каждый день 18:00 – время «сверки часов». На площади собираются заказчик, подрядчики, проектировщики и другие заинтересованные. С заместителем председателя Мингорисполкома Александром Дороховичем они обсуждают все возникающие нюансы, принимают оперативные решения по тем или иным вопросам. Такое повышенное внимание вполне объяснимо: объект знаковый и сложный.









За считанные дни вокруг обелиска «выросли» строительные леса, подготовка к ремонтным работам подходит к концу: газон убрали, цветы, росшие на площади, озеленители пересадили на другие городские цветники. Голубые ели пока огородили, но, по словам генерального директора «Минскзеленстрой» Игоря Кушнеревича, осенью, с наступлением благоприятного периода для посадок, им также предстоит переезд. После этого на площади Победы высадят новые деревья. Завершить капремонт знакового места, в том числе и выполнить озеленение, необходимо к 75-летию Великой победы – к 9 мая 2020 г.





В ближайшее время строители приступят к демонтажу нуждающихся в замене гранитных плит на обелиске, а также на самой площади, предыдущий капремонт которой проводился 16 лет назад – в 2003 г.





Как рассказал главный инженер УП «Минскинжпроект» (предприятие выступает генпроектировщиком капремонта) Владимир Котов, проектирование и строительные работы будут вестись параллельно.





Предварительные сроки готовности проекта – октябрь 2019 г. Разработка проектной документации будет выполняться в соответствии с графиком работ подрядной организации. То есть, пока подрядчик работает на одном этапе, проектировщики занимаются следующим и передают в производство. Такой своеобразный конвейер.





Сейчас капремонт площади Победы – задача с некоторыми неизвестными. Например, чтобы определить, какие работы потребуются на самом обелиске, нужно сначала снять гранитную облицовку и оценить состояние того, что под ней.









Но многое, впрочем, уже решено. Как и анонсировалось, во время капремонта площади будет выполнен подогрев ее гранитного покрытия. Это поможет в дальнейшем избежать вспучивания плит из-за зимних перепадов температуры с положительных на отрицательные и обратно. Предстоит замена стилобата, потрескавшихся гранитных плит, газопровода, питающего вечный огонь. Кстати, газ на время капремонта уже перекрыли.





— Горельефы на обелиске почистят от налета. Чугунные венки, расположенные вокруг монумента, снимут, почистят, обработают специальными составами, защищающими от коррозии. На выходе элементы декора должны иметь цвет старой бронзы. Работы будет выполнять «Белреставрация». Сами постаменты, на которых размещены венки, еще в приличном состоянии, потому с ними никаких манипуляций не планируется, — продолжает В. Котов.





Нижняя мемориальная площадка также должна претерпеть изменения. Предполагается, что на ней появится возможность трансляции видео при помощи проектора или экранов.





Предстоят и устройство гидроизоляции над нижней мемориальной площадкой, новое мощение площади. Оно будет сделано из одинаковых по цвету и фактуре гранитных плит. Размер их будет соответствовать нынешним плитам, а вот цвет и фактура могут не совпасть.





— То месторождение, где добывался первоначальный материал, уже закрыто и даже затоплено. Поэтому будем использовать природный камень с другого месторождения, а это значит, что отличия неизбежны. Будем согласовывать материал с Министерством культуры, научным руководителем, — объясняет главный инженер «Минскинжпроект».





И добавляет: площадь Победы — это не просто историко-культурная ценность, это памятник тем, кто отдал жизнь за освобождение нашего города и страны. Все должно быть сделано по самым высшим канонам.