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Знаменитый футболист ярко «подлизал» главе Кремля

08.08.2019 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-наставник минского «Динамо», сборных СССР и Беларуси, лаурет изумрудного ордена УЕФА, легенда футбола Эдуард Малофеев рассыпался в словах главе Российской Федерации Владимиру Путину, передает replyua.net.



Он выразил уверенность в том, что сенсационный выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 произошел именно благодаря российскому лидеру. Кроме этого, он отметил, что его удивила игра хозяев мундиаля-2018.


«Спасибо чемпионату мира – это же просто чудо, вселение веры! На Путина, взявшегося за такой турнир вопреки всему, снизошло провидение. Я очень удивился, глядя на сборную России год назад, – она играла в искренний футбол. Тренеров давно знаю, может, они и сами не до конца понимали, что прибавили, но это был прогресс солнца! Снова Путина надо благодарить. Все получилось, видимо, потому, что он сам спортсмен», – цитирует Малофеева «Матч ТВ». Напомним, ранее доктор исторических наук Андрей Зубов заявил, что в РФ запущен механизм саморазрушения системы власти, когда ею совершается одно глупое, бессмысленное, для нее самой вредное действие за другим.
 
 
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Экс-наставник минского «Динамо», сборных СССР и Беларуси, лаурет изумрудного ордена УЕФА, легенда футбола Эдуард Малофеев рассыпался в словах главе Российской...
 
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