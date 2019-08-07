Знаменитый футболист ярко «подлизал» главе Кремля









Он выразил уверенность в том, что сенсационный выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 произошел именно благодаря российскому лидеру. Кроме этого, он отметил, что его удивила игра хозяев мундиаля-2018.









«Спасибо чемпионату мира – это же просто чудо, вселение веры! На Путина, взявшегося за такой турнир вопреки всему, снизошло провидение. Я очень удивился, глядя на сборную России год назад, – она играла в искренний футбол. Тренеров давно знаю, может, они и сами не до конца понимали, что прибавили, но это был прогресс солнца! Снова Путина надо благодарить. Все получилось, видимо, потому, что он сам спортсмен», – цитирует Малофеева «Матч ТВ». Напомним, ранее доктор исторических наук Андрей Зубов заявил, что в РФ запущен механизм саморазрушения системы власти, когда ею совершается одно глупое, бессмысленное, для нее самой вредное действие за другим.



