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Список поездов, на которые можно купить билеты через Интернет за 15 минут до отправления, расширили
Источник материала: Партизан
Перечень поездов, на которые через Интернет можно купить билеты за 15 минут до отправления состава от любой станции его маршрута, пополнился,
Приобретенный на сайте Белорусской железной дороги проездной документ без электронной регистрации потребует последующего оформления на бланке в билетной кассе БЖД. При покупке проездного документа с электронной регистрацией пассажиру можно садиться в поезд согласно оплаченному в Интернете заказу без оформления билета в кассе.
— Ранее для всех поездов действовало ограничение: электронная регистрация выполнялась не позднее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции, — проинформировали в БЖД. — Теперь на отдельные поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оборудованные мобильными терминалами контроля документов, можно без посещения билетной кассы приобрести билет с электронной регистрацией на сайте poezd.rw.by не позднее чем за 15 минут до отправления поезда со станции посадки пассажира.
Со списком поездов можно ознакомиться на сайте в разделе «Информация для пассажиров».
Пассажиру, прошедшему электронную регистрацию на сайте, при посадке в поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса понадобится предъявить документ, удостоверяющий личность, военный билет, водительское удостоверение либо иной документ с фотографией, заверенной печатью. Для детей и подростков младше 14 лет нужен документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении.
— Если электронный билет приобретен менее чем за 1 час до отправления поезда со станции начала маршрута, то при посадке дополнительно нужно предъявить бланки электронных билетов заказа на бумажном носителе или экране мобильного устройства либо 14-значные номера электронных билетов, — обратили внимание в БЖД.
За январь — июль на сайте Белорусской железной дороги оформлено 1 684 млн электронных билетов.
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Перечень поездов, на которые через Интернет можно купить билеты за 15 минут до отправления состава от любой станции его маршрута, пополнился, сообщает...
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