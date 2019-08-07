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Список поездов, на которые можно купить билеты через Интернет за 15 минут до отправления, расширили

08.08.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перечень поездов, на которые через Интернет можно купить билеты за 15 минут до отправления состава от любой станции его маршрута, пополнился, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Приобретенный на сайте Белорусской железной дороги проездной документ без электронной регистрации потребует последующего оформления на бланке в билетной кассе БЖД. При покупке проездного документа с электронной регистрацией пассажиру можно садиться в поезд согласно оплаченному в Интернете заказу без оформления билета в кассе.

— Ранее для всех поездов действовало ограничение: электронная регистрация выполнялась не позднее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции, — проинформировали в БЖД. — Теперь на отдельные поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оборудованные мобильными терминалами контроля документов, можно без посещения билетной кассы приобрести билет с электронной регистрацией на сайте poezd.rw.by не позднее чем за 15 минут до отправления поезда со станции посадки пассажира.

Со списком поездов можно ознакомиться на сайте в разделе «Информация для пассажиров».

Пассажиру, прошедшему электронную регистрацию на сайте, при посадке в поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса понадобится предъявить документ, удостоверяющий личность, военный билет, водительское удостоверение либо иной документ с фотографией, заверенной печатью. Для детей и подростков младше 14 лет нужен документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении.


— Если электронный билет приобретен менее чем за 1 час до отправления поезда со станции начала маршрута, то при посадке дополнительно нужно предъявить бланки электронных билетов заказа на бумажном носителе или экране мобильного устройства либо 14-значные номера электронных билетов, — обратили внимание в БЖД.

За январь — июль на сайте Белорусской железной дороги оформлено 1 684 млн электронных билетов.
 
Теги: Минск
 
 
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