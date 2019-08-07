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Внимание розыск! Ищут женщину, которая затеяла драку возле кафе на улице Кальварийской
Источник материала: Партизан
Милицией разыскивается женщина, которая 13 июля 2019 года около 7:00 возле кафе, расположенного на ул. Кальварийской, нанесла телесные повреждения девушке,
На видео с камеры наблюдения видно, как подозреваемая тащит свою жертву за волосы, валит на землю и бьет ногой. При этом четверо человек ее пытаются оттащить.
Приметы разыскиваемой: на вид 23—26 лет, рост около 170—175 см, среднего телосложения, волосы темные со светлыми концами.
Была одета: байка серого цвета с рукавами белого цвета, спортивные брюки серого цвета, жилетка черного цвета, кроссовки черного цвета.
Если вы узнали женщину на видео или располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба обращаться в Московское РУВД г. Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефону: 8 (029) 591-63-26, 102.
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Милицией разыскивается женщина, которая 13 июля 2019 года около 7:00 возле кафе, расположенного на ул. Кальварийской, нанесла телесные повреждения девушке, сообщает...
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