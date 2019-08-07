Внимание розыск! Ищут женщину, которая затеяла драку возле кафе на улице Кальварийской

На видео с камеры наблюдения видно, как подозреваемая тащит свою жертву за волосы, валит на землю и бьет ногой. При этом четверо человек ее пытаются оттащить.

Приметы разыскиваемой: на вид 23—26 лет, рост около 170—175 см, среднего телосложения, волосы темные со светлыми концами.









Была одета: байка серого цвета с рукавами белого цвета, спортивные брюки серого цвета, жилетка черного цвета, кроссовки черного цвета.





Если вы узнали женщину на видео или располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба обращаться в Московское РУВД г. Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефону: 8 (029) 591-63-26, 102.



