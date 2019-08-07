Силач Дмитрий Белайц идет на мировой рекорд: сдвинет 15 тягачей МАЗ





Фото: Reuters

auto.tut.by Стронгмен попробует сдвинуть 15 грузовиков МАЗ-643028 с двигателями Weichai, соединенных между собой тралами. Каждый автомобиль весит около 10 тонн, а масса всей колонны машин превысит 145 тонн. Протянуть ее планируется на 5−7 метров. Трюк такого масштаба выполняется впервые, пишет





Рекорд планирует установить почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь» Дмитрий Белайц. Богатырь родом из Гродненской области долгое время занимался дзюдо и самбо, даже выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе с напарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире.





Стать свидетелем трюка сможет каждый желающий. На площадку будут пускать бесплатно, но с просьбой держаться на безопасном расстоянии.



