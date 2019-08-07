﻿ Силач Дмитрий Белайц идет на мировой рекорд: сдвинет 15 тягачей МАЗ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силач Дмитрий Белайц идет на мировой рекорд: сдвинет 15 тягачей МАЗ

08.08.2019 19:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сдвинуть с места 15 трехосных тягачей МАЗ собирается белорусский силач Дмитрий Белайц. Если эта попытка окажется успешной, то будет установлен мировой рекорд. Посмотреть на трюк можно 9 августа в 14.00 на площадке у центральной проходной МАЗ (улица Социалистическая, 2). Событие посвящено 75-летию Минского автомобильного завода.


Фото: Reuters
Стронгмен попробует сдвинуть 15 грузовиков МАЗ-643028 с двигателями Weichai, соединенных между собой тралами. Каждый автомобиль весит около 10 тонн, а масса всей колонны машин превысит 145 тонн. Протянуть ее планируется на 5−7 метров. Трюк такого масштаба выполняется впервые, пишет auto.tut.by

Рекорд планирует установить почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь» Дмитрий Белайц. Богатырь родом из Гродненской области долгое время занимался дзюдо и самбо, даже выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе с напарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире.

Стать свидетелем трюка сможет каждый желающий. На площадку будут пускать бесплатно, но с просьбой держаться на безопасном расстоянии.
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сдвинуть с места 15 трехосных тягачей МАЗ собирается белорусский силач Дмитрий Белайц. Если эта попытка окажется успешной, то будет установлен мировой рекорд....
 
Новости дня
Новости разные
 
Подготовке учреждений образования к новому учебному году уделяется приоритетное внимание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика