В БГУ отмечают рекордно высокие проходные баллы на бюджет за последние 4 года

Источник материала: Интерфакс

В БГУ подведены итоги приемной кампании – 2019 года. На все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 5167 абитуриентов, сообщили в пресс-службе крупнейшего белорусского университета.

"Среди зачисленных на дневную бюджетную форму обучения по результатам ЦТ 84% абитуриентов набрали 300 баллов и выше. Этот показатель стал лучшим за последние четыре года (2016 – 63%, 2017 – 70,3%, 2018 – 72,7%)", - говорится в сообщении.

Всего на дневную бюджетную форму зачислены 2130 абитуриентов. Конкурс по университету на бюджет составил 1,78 человека на место.

В числе других особенностей нынешней приемной кампании отметим также увеличение среднего балла зачисленных по результатам ЦТ. С 2016 года он вырос с 300 до 329 баллов в текущем году. При этом, 72% специальностей на дневной форме обучения, по которым зачисление осуществлялось по результатам ЦТ, имеют проходной балл более 300.

Качественный показатель нынешней приемной кампании заключается также в 100% среднем балле 200 и выше в отношении абитуриентов, зачисленных на заочную форму обучения по общему конкурсу по результатам сдачи ЦТ.

Увеличилось число принятых без экзаменов на педагогические направления. С 2016 года эта цифра с 63 возросла до 75.

Отмечена положительная динамика зачисления в БГУ выпускников лицеев и гимназий. В этом году принято данной категории 1135 человек (2018 г. – 1131).



Зачислено в БГУ 85 абитуриентов, получивших на ЦТ 100-балльный результат, что составило 26% от всех стобалльников республики. Из них 2 сертификата высшей пробы имеют два абитуриента. Всего по стране 12 идентичных результатов. Наибольшее количество представленных в БГУ сертификатов с высшим баллом по математике – 27, на втором месте белорусский язык – 13 и 12 – по английскому.

Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием – 609, это 28,6% от общего числа принятых. Среди первокурсников БГУ 75 победителей международных и республиканских олимпиад.

Напомним, в этом году БГУ впервые осуществил набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ и Даляньского политехнического университета (ДПУ). На специальность "физика (направление – производственная деятельность)" проходной балл составил 322, а на "механику и математическое моделирование" – 305.

Среди творческих специальностей самый высокий конкурс (поданных заявлений) на "дизайне" (направление – коммуникативный дизайн) – 17 человек на место.

Отметим самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей: "прикладная информатика" – 364 (в 2018 г. – 371); "информатика" – 353 (в 2018 г. – 364); "химия лекарственных соединений" – 349 (в 2018 г. – 356).

Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей зафиксированы на "международное право" – 385 (в 2018 г. – 382), "международные отношения" – 379 (в 2018 г. – 383); "лингвострановедение" – 378 (в 2018 г. – 383).

На заочную бюджетную форму средний конкурс составил 2,85 человека на место. В числе первокурсников БГУ 22,2 % окончили учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием.

На специальностях с сокращенным сроком обучения (для выпускников УССО) самый высокий конкурс был на "медицинскую экологию" – 12,2 человека на место.

На дневную платную форму зачислены 1937 абитуриентов. Средний конкурс по университету составил 1,4 человека на место.