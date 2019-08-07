Белого воробья-мутанта обнаружили в центре Минска

Источник материала: Интерфакс

Необычного белого воробья заметили в центре Минска. В офис общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” информацию о нем сообщила художник-дизайнер Лия Корчажинская. Птицу она заметила возле здания Galleria Minsk на проспекте Победителей.

У жителей Минска есть все шансы увидеть этого воробья воочию.

“Я часто гуляю с собакой, и меня интересует природа вокруг: цветочки, небо, паутина в воздухе, птицы, - пояснила Корчажинская. - 7 августа я спешила заказать столик в ресторане - у мамы был юбилей - и хотела заоодно поискать пару интересных травинок для смешного видео с собакой. Вдруг обратила внимание, что птицы начали верещать, посмотрела и увидела будто бы белого воробья. Подкралась, чтобы лучше разглядеть, - пришлось даже через клумбу лазить. Действительно, это был белый воробей! Достала быстренько свой телефон и начала снимать. Радости было много! Когда я возвращалась обратно через 40 минут, стайка была на том же месте. Стая него не гнала. Они летели к Дворцу спорта, когда их гоняли вороны, но потом возвращались обратно.”

Александр Винчевский, директор АПБ также прокомментировал факт появления необычного воробья на улицах Минска “Это домовый воробей, как и другие птицы рядом с ним. Последний раз белого воробья в Минске видели возле кинотеатра "Октябрь" лет 15 назад! Это не альбинос. У тех меланин (главный пигмент, который придает птицам темный цвет) вообще не вырабатывается, и глаз у животных красный от крови. Кроме альбинизма есть другая генетическая мутация, вызывающая лейцизм (λευκός - "белый" с греческого). У птиц-лейцистов меланин вырабатывается и глаз темный, но он не попадает почему-то в перья. Вороны или галки с единичными белыми перьями попадаются достаточно часто. Зимой у Дворца спорта я даже видел одну ворону с белыми крыльями. А вот полные лейцисты бывают редко. Если воробей доживет до зимы, то среди снегов он получит преимущество перед сородичами! Пишите нам о необычных животных, которые вам встретились. Не забывайте их фотографировать. Вам могут встретиться и новые виды для Беларуси!”