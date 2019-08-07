Мясникович и Мезенцев обсудили итоги VI Форума регионов Беларуси и России

Источник материала: Интерфакс

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович провел встречу с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено итогам VI Форума регионов Беларуси и России, который прошел в июле в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Межрегиональное сотрудничество играет большую роль в укреплении белорусско-российских отношений. "Форум регионов — это своего рода венец повседневной скрупулезной, не всегда видимой работы. Встречаются губернаторы, министры, идет обсуждение, поднимаются вопросы, требующие решения. И мы всегда активно реагируем на поступающие предложения регионов Российской Федерации, чтобы поправить положение дел по тому или иному вопросу", — отметил Мясникович.

Председатель Совета Республики акцентировал внимание на вопросах гармонизации национальных законодательств двух стран в рамках союзной интеграции. Он отметил, что в высокой степени готовности находится проект обновленной программы действий по реализации положений Договора о Союзном государстве. "Договор — это направления сотрудничества. Я сторонник того, что его трогать нельзя. Возникает вопрос: как исходя из Договора, вычленить цели укрепления нашей интеграции, как их конкретизировать? Для этого делается программа действий. И мы должны не дожидаясь этой программы, очень серьезно думать над гармонизацией законодательств", — сказал он. В этой связи важно ускорить работу над Концепцией сближения законодательств двух стран.

Мезенцев согласился с тем, что без сближения (унификации) законодательств движение вперед в вопросах интеграции будет затруднено. Посол отметил высокий уровень проведения VI Форума регионов Беларуси и России и его результативность.

"Это действительно весомый, серьезный вклад в укрепление двусторонних отношений", — подчеркнул он.

При этом Мезенцев предложил обсудить дальнейшие шаги по взаимодействию верхних палат парламентов, возможности расширения этой работы. "Речь о том, чтобы выстраивать отношения и на уровне глав региональных парламентов. Мне кажется, это все работало бы на общее дело с учетом активизации интеграционной повестки", — уточнил он. Кроме того, он предложил интенсифицировать взаимодействие на площадках комиссий и комитетов верхних палат парламентов. "Это дискуссии, анализ, подготовка предложений. Все это дало бы новое движение и укрепило бы "институт» Форума", — подытожил он.