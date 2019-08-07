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Кого стрелять не стоит: памятка охотнику

08.08.2019 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С 10 августа по 8 декабря в Беларуси открывается летне-осенний сезон охоты (фактически летне-зимний!) на водоплавающих птиц: уток, камышницу, лысуху, большую поганку и водяного пастушка. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" напоминает, какие правила важно помнить в этот период.

Кого стрелять не стоит: памятка охотнику
Из 24 видов уток, встречающихся на территории нашей страны, охота разрешена на девять видов: крякву, свиязь, широконоску, серую утку, чирка-свистунка, чирка-трескунка, хохлатую чернеть, красноголовую чернеть и гоголя.

АПБ никогда не выступала в целом против охоты. Организация выступает за устойчивое использование природных ресурсов, за разумные ограничения.

Красноголовая чернеть (нырок-сівак) – глобально угрожаемый вид птиц, по причине драматического падения численности как уязвимый вид он недавно включен в Международный Красный список. Причины уменьшения численности до конца еще не изучены. Поэтому, несмотря на то, что вид в Беларуси разрешён для добычи, мы настоятельно просим его не стрелять.

Чирок-трескунок (качка-чырка) – вид, численность которого в Беларуси стремительно сокращается. Поэтому, хоть он и включён в список охотничьих видов, мы рекомендуем его не стрелять, чтобы не ускорять этот процесс ещё больше.

Кого стрелять не стоит: памятка охотнику
Шилохвость (качка-шылахвостка) включена в Красную книгу Республики Беларусь, охотиться на неё запрещено. Птицы имеют изящный силуэт, длинную тонкую шею и тонкий черный клюв. Обращайте также внимание на узкий длинный хвост.

Белоглазая чернеть (белавокі нырок) также включена в национальную Красную книгу. Птицы очень похожи на хохлатую чернеть, разрешенную к добыче, отличается от нее белым подхвостьем (белый глаз только у самца), встречается в основном на Брестчине. Поэтому, чтобы не ошибиться, лучше не стрелять и хохлатых чернетей и птиц на них похожих, а сосредоточиться на более обычных видах уток.

Кого стрелять не стоит: памятка охотнику
Охота на всех гусей откроется только с середины сентября.

Нелетающих утят, птенцов поганок и лысух (хлопунцов) добывать запрещено согласно 127-й статье Правил охоты (Указ. Президента Республики Беларусь N 112 от 21 марта 2018  г.) : “Запрещается охота: … на молодых нелетающих и (или) линяющих птиц,…”.  Не попадайте на штрафы!

"В августе-сентябре большинство селезней разных видов уток щеголяют после линьки в коричневых нарядах и даже для орнитологов трудно отличимы от самок и молодых птиц. Поэтому охотникам надо особенно хорошо знать силуэты, голос и особенности окраски уток, чтобы не застрелить охраняемый вид и не попасть на штраф. Не стреляйте птицу, если не уверены в ее видовой принадлежности. Инспекторам необходимо не хуже охотников знать разные виды уток и детали их окраски, так как птиц в руках иногда определить не проще, чем в поле", - рассказал директор АПБ Александр Винчевский.

Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси и с 2005 - Национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации "BirdLife International", в которую входят организации из 121 страны. АПБ - это более 2500 членов, волонтеров и сторонников, 130 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы.

Стоит учитывать также, что в Беларуси совсем недавно был изменен закон об охоте и ведении охотничьего хозяйства. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который предусматривает введение административного взыскания в виде предупреждения за малозначительные нарушения в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты с одновременным ужесточением мер ответственности за наиболее грубые правонарушения (вплоть до лишения специального права) и конкретизацией соответствующих административных составов. Законом также усовершенствован с учетом правоприменительной практики порядок исполнения административного взыскания в виде лишения специального права за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в части, касающейся аннулирования и повторного получения разрешения на гражданское оружие.

Физические лица наделяются правом реализации имеющегося у них на законных основаниях оружия, его безвозмездной передачи организациям, имеющим право на оборот оружия (например, воинским формированиям, организациям физической культуры и спорта), с уведомлением органов внутренних дел.

 
 
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С 10 августа по 8 декабря в Беларуси открывается летне-осенний сезон охоты (фактически летне-зимний!) на водоплавающих птиц: уток, камышницу, лысуху, большую поганку и...
 
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