Школа патронажного ухода открылась в Докшицах

Источник материала: Интерфакс

Школа патронажного ухода "Наша помощь ближнему" открылась на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста в Докшицах.



"Главная цель благотворительной организации – научить желающих оказывать посильную помощь людям, которым она необходима", - рассказала в интервью местной газете "Родныя вытокі" заведующая отделением Елена Сорокина.

Она отметила, что записаться в школу могут не только посетители отделения, но также социальные работники, и все члены семей, где есть тяжелобольные.

Планируется, что занятия будут проходить один раз в неделю. Их будут проводить врачи районной больницы, а также Центра гигиены и эпидемиологии. Занятия будут носить как теоретический, так и практический характер.

"Волонтеров научат правильно проводить необходимые гигиенические процедуры, перемещать лежачего больного, создавать ему комфорт в домашних условиях. Также планируется познакомить участников школы с особенностями ухода за пациентами со специфическими заболеваниями", - отметила Сорокина.

По окончании школы патронажного ухода каждый получит свидетельство и сможет осуществлять услуги ухода за пожилыми людьми в дневное время.