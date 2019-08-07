Сторонники Атамбаева движутся к зданию МВД Кыргызстана

Источник материала: Интерфакс

Около тысячи сторонников бывшего президента Кырнызстана Алмазбека Атамбаева движутся из селения Кой-Таш, где находится дом экс-президента, в направлении Бишкека и намерены прийти к зданию МВД, где, по их данным, может сейчас находиться Атамбаев, сообщил "Интерфаксу" член политсовета основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана Адиль Турдукулов.

"Наши сторонники говорят, что спускается (из горного селения Кой-Таш - ИФ) тысяча человек, но я думаю, что их еще больше", - сказал Турдукулов.

Он сообщил, что сторонники бывшего президента намерены подойти к зданию МВД, расположенному на одной из центральных улиц города.

Телеканал "Апрель" ведет трансляцию от здания МВД, там в настоящий момент находятся в основном журналисты. Сторонники бывшего президента пока не подошли к ведомству.

Между тем ранее официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила "Интерфаксу", что бывшего президента из дома в селении Кой-Таш привезли в Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ).

По данным телеканала "Апрель", адвокат Атамбаева и два депутата пришли в ГКНБ, но их туда не пускают.