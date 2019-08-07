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Гулять так гулять: на фестиваль “Тбілісоба” прилетит целый самолет популярных артистов из Грузии

08.08.2019 18:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

“Тбiлiсоба” пройдет в Минске в субботу, 24 августа. Проводить мероприятие будут в Верхнем городе, а завершит его открытый концерт группы “Мгзавреби”. По традиции, грузинские песни будут звучать со сцены в историческом центре Минска с полудня до полуночи. Чтобы привезти все музыкальные коллективы, которые выступят на сцене в этот день, вместо обычного рейсового “Эмбраера” в Беларусь из Грузии в этот день прилетит более вместительный “Боинг”.

Гулять так гулять: на фестиваль “Тбілісоба” прилетит целый самолет популярных артистов из Грузии
Самая первая “Тбiлiсоба” прошла пять лет назад и так понравилась минчанам, что с нее началась череда дней национальных культур в Верхнем городе. Грузинский фестиваль остается самым популярным среди жителей города и туристов: в прошлом году на праздник пришло порядка 80 тысяч человек. Юбилейная пятая “Тбiлiсоба” пройдет под слоганом “Праздник с грузинско-белорусским характером” и, по словам организаторов, будет посвящена дружбе двух народов.  

Организаторами фестиваля выступают ТМ “Боржоми”, Мингорисполком, мэрия Тбилиси, Посольство Грузии в Республике Беларусь и грузинское культурно-просветительское общество “Мамули”.

"Характер – это то уникальное, что присуще каждому из нас и позволяет почувствовать себя особенным. У белорусов и грузин много похожих черт характера, но главное, что нас объединяет — это гостеприимство", — отметил Денис Крупец, директор IDS Borjomi Belarus и организатор фестиваля.

"Мы всех приглашаем в исторический центр Минска в предпоследнюю субботу августа. Здесь будет много грузинской музыки, танцев, еды и напитков, всего того, что отличает эту страну от всех других. Поскольку на “Тбiлiсоба” обычно приезжает немало гостей из Грузии, впервые в этом году мы покажем также особенности белорусской культуры. Например, музыкальная программа будет включать выступления самых характерных артистов из обеих стран", - добавил он.

“Мгзавреби”, наверное, самый востребованный грузинский коллектив прямо сейчас. Они уже собирали в Минске аншлаги на закрытых площадках, а недавно побывали в гостях у “Вечернего Урганта”, на самой рейтинговой передаче российского ТВ. Вместе с ними в Беларусь летит мужское многоголосие “Швидкаца”, которое так восхитило Ангелу Меркель во время ее недавнего визита в Тбилиси, а также обладатель первой премии нынешнего “Славянского базара” Георгий Путкарадзе – в прошлом месяце батумец “порвал зал” витебского амфитеатра треком «Небяспечна» белорусских рокеров Nizkiz. Артисты прилетят прямым рейсом “Белавиа”.

Фудкорт грузинско-белорусского фестиваля займет всю территорию Верхнего города, от Ратуши до набережной Свислочи. К местным кафе и ресторанам организаторы планируют добавить около 30 точек общепита. За время, пока в Минске проводится “Тбiлiсоба”, грузинская кухня стала очень популярной в городе — количество национальных ресторанов выросло в несколько раз. Они приготовят на празднике хинкали, хачапури и харчо. 

Появится на фестивале и танцплощадка, где развернется баттл между танцем “Мтиулури”, лявонихай, вогом, хип-хопом и контемпорари. Для тех, кому захочется активного отдыха, “Боржоми” организует эктив-парк. Для маленьких гостей будет работать детский городок.

"Минская “Тбілісоба” всегда удивляла чем-то необычным. В свое время при поддержке Мингорисполкома мы продлили праздник до полуночи, первыми вышли за терирриторию площади Свободы, спустились на Зыбицкую и другие местные улочки. Мы очень гордимся, что мы были первыми, и понимаем, что на нас это накладывает определенную ответственность – каждый раз нужно удивлять. Надеюсь, получится и в этом году!” – рассказал посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

 
Теги: Минск
 
 
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“Тбiлiсоба” пройдет в Минске в субботу, 24 августа. Проводить мероприятие будут в Верхнем городе, а завершит его открытый концерт группы “Мгзавреби”. По традиции,...
 
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