ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

08.08.2019 21:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый учебный год не за горами не только для новоиспеченных студентов, но и для десятков тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому сейчас самое время заняться подготовкой.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Тем более, что сделать это сегодня совсем несложно – ассортимент канцтоваров и ученической формы с каждым годом расширяется.

С участниками предшкольной суеты пообщалась Оксана Семашко.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

За покупками к школе и не только семья Карпович отправилась заранее. Решили сэкономить время. Для своих детей они набрали целую корзину.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Татьяна Карпович:
Готовимся не только к школе, но и к детскому саду. У нас ещё двое детей, поэтому нас в три раза больше всех: и альбомчиков, и красок и много всего.

Ярослав Карпович:
Хочу получить образование и устроиться на вполне комфортную работу.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Виталий Карпович:
Папе остаётся только зарабатывать и желать успехов своим детям в обучении.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Сегодня мы заглянули в один из крупнейших магазинов Минска. Сейчас там скидки 25 %. И это ценят не столько самые скрупулёзные покупатели – дети, сколько их родители.

Собираем ребёнка в школу вместе с Юлией Огневой. Показываем образы для мальчика: бюджетный и дорогой

В канцтоварах сейчас берут, в основном, дневники и тетради.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Последних, кстати, больше 60 разновидностей.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Светлана Гусева:
Готовлюсь потихонечку. Как раз в дни скидок прихожу, потому что за один день выбрать очень сложно всё. Вот уже второй раз приходим. Старшего, в принципе, уже ко второму классу подготовили. Осталось тетрадей прикупить.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Алёна Красавина:
Я иду в первый класс. Хочу очень сильно в школу. Мы пришли сегодня с мамой купить все принадлежности.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Весьма демократичные цены есть и на костюмы. В дни скидок можно приобрести сразу два на сменку по цене одного.

Почему выгоднее собирать ребёнка в школу в августе?

Особым спросом пользуется одежда с национальным орнаментом.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Оксана Семашко, СТВ:
Подготовка к школе и связанные с этим хлопоты уже постепенно настраивают детей к новому учебному году. Да и сама примерка строгого костюма делает ребёнка более дисциплинированным.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Школьную форму можно выбрать на свой цвет и вкус. Очевидно, по рядам в магазинах выросла конкуренция среди производителей.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Анастасия Мурач, товаровед магазина:
Очень актуальны в этом сезоне юбки для девочки, а также сарафаны-плиссе. Также обновился ассортимент по мальчику. Очень популярны брюки без стрелок, типа джинс. В основном, синие.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Специально к новому учебному году на одном из ведущих предприятий страны по пошиву деловых костюмов выпустили новую линейку одежды для школьников.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Укороченные модели и необычные рукава – всё, чтоб силуэты были максимально элегантными, а главное – понравились юным умникам и умницам.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Елена Нескоромная, товаровед магазина:
Очень много костюмов у нас, пиджаков, брюк, жилеток. Как классические, так и кэжуал, разных цветов. Ассортимент хороший: от первого класса до выпускников.   

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Обновлять гардероб школьника, родители считают, надо с умом и с пользой для здоровья ребёнка. Выбирают натуральное – хлопок и кожу. Ведь детям в форме находиться целый день от первых уроков до поздних кружков и секций по интересам.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Сергей Коптюх:
Пришли купить блузочки, пару юбочек. Выбор, конечно, огромный, но хотелось бы, знаете, чтоб понатуральнее было. Хлопка побольше.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Анна Шитикова:
Стараюсь выбирать только натуральные ткани, потому что это, конечно, удобнее, по себе знаю. А для ребёнка тем более. Ей надо, чтоб было удобно, уютно.

Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

В этом году только в Минске в школу собираются около 200 тысяч школьников. Больше 20 тысяч из них – первоклассники. Собрать рюкзак и подобрать костюм без максимального удара по кошельку можно на специализированных ярмарках. Их по всей стране больше полтысячи.

Люди в материале: Оксана Семашко, Татьяна Карпович, Виталий Карпович, Светлана Гусева, Алёна Красавина, Анастасия Мурач, Елена Нескоромная
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новый учебный год не за горами не только для новоиспеченных студентов, но и для десятков тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямая линия с заместителем председателя райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика