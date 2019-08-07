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Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый учебный год не за горами не только для новоиспеченных студентов, но и для десятков тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому сейчас самое время заняться подготовкой.
Тем более, что сделать это сегодня совсем несложно – ассортимент канцтоваров и ученической формы с каждым годом расширяется.
За покупками к школе и не только семья Карпович отправилась заранее. Решили сэкономить время. Для своих детей они набрали целую корзину.
Татьяна Карпович:
Ярослав Карпович:
Виталий Карпович:
Сегодня мы заглянули в один из крупнейших магазинов Минска. Сейчас там скидки 25 %. И это ценят не столько самые скрупулёзные покупатели – дети, сколько их родители.
В канцтоварах сейчас берут, в основном, дневники и тетради.
Последних, кстати, больше 60 разновидностей.
Светлана Гусева:
Алёна Красавина:
Весьма демократичные цены есть и на костюмы. В дни скидок можно приобрести сразу два на сменку по цене одного.
Особым спросом пользуется одежда с национальным орнаментом.
Оксана Семашко, СТВ:
Школьную форму можно выбрать на свой цвет и вкус. Очевидно, по рядам в магазинах выросла конкуренция среди производителей.
Анастасия Мурач, товаровед магазина:
Специально к новому учебному году на одном из ведущих предприятий страны по пошиву деловых костюмов выпустили новую линейку одежды для школьников.
Укороченные модели и необычные рукава – всё, чтоб силуэты были максимально элегантными, а главное – понравились юным умникам и умницам.
Елена Нескоромная, товаровед магазина:
Обновлять гардероб школьника, родители считают, надо с умом и с пользой для здоровья ребёнка. Выбирают натуральное – хлопок и кожу. Ведь детям в форме находиться целый день от первых уроков до поздних кружков и секций по интересам.
Сергей Коптюх:
Анна Шитикова:
В этом году только в Минске в школу собираются около 200 тысяч школьников. Больше 20 тысяч из них – первоклассники. Собрать рюкзак и подобрать костюм без максимального удара по кошельку можно на специализированных ярмарках. Их по всей стране больше полтысячи.
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Новости Беларуси. Новый учебный год не за горами не только для новоиспеченных студентов, но и для десятков тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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