Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый учебный год не за горами не только для новоиспеченных студентов, но и для десятков тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому сейчас самое время заняться подготовкой.





Тем более, что сделать это сегодня совсем несложно – ассортимент канцтоваров и ученической формы с каждым годом расширяется.

С участниками предшкольной суеты пообщалась Оксана Семашко.





За покупками к школе и не только семья Карпович отправилась заранее. Решили сэкономить время. Для своих детей они набрали целую корзину.





Татьяна Карпович:

Готовимся не только к школе, но и к детскому саду. У нас ещё двое детей, поэтому нас в три раза больше всех: и альбомчиков, и красок и много всего.

Ярослав Карпович:

Хочу получить образование и устроиться на вполне комфортную работу.





Виталий Карпович:

Папе остаётся только зарабатывать и желать успехов своим детям в обучении.





Сегодня мы заглянули в один из крупнейших магазинов Минска. Сейчас там скидки 25 %. И это ценят не столько самые скрупулёзные покупатели – дети, сколько их родители.

Собираем ребёнка в школу вместе с Юлией Огневой. Показываем образы для мальчика: бюджетный и дорогой

В канцтоварах сейчас берут, в основном, дневники и тетради.





Последних, кстати, больше 60 разновидностей.





Светлана Гусева:

Готовлюсь потихонечку. Как раз в дни скидок прихожу, потому что за один день выбрать очень сложно всё. Вот уже второй раз приходим. Старшего, в принципе, уже ко второму классу подготовили. Осталось тетрадей прикупить.





Алёна Красавина:

Я иду в первый класс. Хочу очень сильно в школу. Мы пришли сегодня с мамой купить все принадлежности.









Весьма демократичные цены есть и на костюмы. В дни скидок можно приобрести сразу два на сменку по цене одного.

Почему выгоднее собирать ребёнка в школу в августе?

Особым спросом пользуется одежда с национальным орнаментом.





Оксана Семашко, СТВ:

Подготовка к школе и связанные с этим хлопоты уже постепенно настраивают детей к новому учебному году. Да и сама примерка строгого костюма делает ребёнка более дисциплинированным.





Школьную форму можно выбрать на свой цвет и вкус. Очевидно, по рядам в магазинах выросла конкуренция среди производителей.





Анастасия Мурач, товаровед магазина:

Очень актуальны в этом сезоне юбки для девочки, а также сарафаны-плиссе. Также обновился ассортимент по мальчику. Очень популярны брюки без стрелок, типа джинс. В основном, синие.





Специально к новому учебному году на одном из ведущих предприятий страны по пошиву деловых костюмов выпустили новую линейку одежды для школьников.





Укороченные модели и необычные рукава – всё, чтоб силуэты были максимально элегантными, а главное – понравились юным умникам и умницам.





Елена Нескоромная, товаровед магазина:

Очень много костюмов у нас, пиджаков, брюк, жилеток. Как классические, так и кэжуал, разных цветов. Ассортимент хороший: от первого класса до выпускников.





Обновлять гардероб школьника, родители считают, надо с умом и с пользой для здоровья ребёнка. Выбирают натуральное – хлопок и кожу. Ведь детям в форме находиться целый день от первых уроков до поздних кружков и секций по интересам.





Сергей Коптюх:

Пришли купить блузочки, пару юбочек. Выбор, конечно, огромный, но хотелось бы, знаете, чтоб понатуральнее было. Хлопка побольше.





Анна Шитикова:

Стараюсь выбирать только натуральные ткани, потому что это, конечно, удобнее, по себе знаю. А для ребёнка тем более. Ей надо, чтоб было удобно, уютно.





В этом году только в Минске в школу собираются около 200 тысяч школьников. Больше 20 тысяч из них – первоклассники. Собрать рюкзак и подобрать костюм без максимального удара по кошельку можно на специализированных ярмарках. Их по всей стране больше полтысячи.