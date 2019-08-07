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Актриса и модель Мила Йовович ждет ребенка
08.08.2019 21:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Скоро звезда кино станет мамой в третий раз. По словам Милы Йовович, она давно мечтала о пополнении в семье, особенно после того, как перенесла вынужденный аборт.
Актриса надеется, что беременность пройдет хорошо и она сможет выносить здорового ребенка. Медики делают положительные предположения. В свою очередь, счастливая мама радуется будущему пополнению в семье и делится в Instagram фото с уже довольно большим округлившимся животом.
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Мила Йовович поделилась новостью со своими поклонниками в Instagram.
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