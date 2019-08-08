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Необычный пассажир. Минчанка возит своего питомца в велоприцепе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четвероногие велосипедисты появились в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Многие любители двухколёсного транспорта этим летом решили приобщить к активному отдыху своих питомцев.
Например, минчанка Марина Амбражейчик приобрела для своих псов специальный прицеп. В нём можно пристегнуть любимца, а в случае сильного дождя в коляске предусмотрена прозрачная защита.
Так девушка позаботилась о комфорте своего четвероногого товарища.
Марина Амбражейчик:
Во время поездок Марина старается найти единомышленников. Пока мода на коляски для собак в столице развита не очень, но в скором времени такой вид перевозки питомцев может стать модным.
Некоторые уже отказываются от общественного транспорта и такси в пользу прицепов для велосипедов.
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Новости Беларуси. Четвероногие велосипедисты появились в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Многие любители двухколёсного...
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