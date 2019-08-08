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Необычный пассажир. Минчанка возит своего питомца в велоприцепе

08.08.2019 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четвероногие велосипедисты появились в столице,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Многие любители двухколёсного транспорта этим летом решили приобщить к активному отдыху своих питомцев.

Необычный пассажир. Минчанка возит своего питомца в велоприцепе

Например, минчанка Марина Амбражейчик приобрела для своих псов специальный прицеп. В нём можно пристегнуть любимца, а в случае сильного дождя в коляске предусмотрена прозрачная защита.

Необычный пассажир. Минчанка возит своего питомца в велоприцепе

Так девушка позаботилась о комфорте своего четвероногого товарища.

Необычный пассажир. Минчанка возит своего питомца в велоприцепе

Марина Амбражейчик:
Это не какая-то блажь, а именно забота о здоровье и забота о том, чтобы у меня собака не стирала лапы об асфальт, не портила себе суставы, потому что по твёрдой поверхности ни собакам, ни людям бегать не полезно. Чем чаще, чем больше вы ездите, тем спокойнее собака себя чувствует.

Необычный пассажир. Минчанка возит своего питомца в велоприцепе

Во время поездок Марина старается найти единомышленников. Пока мода на коляски для собак в столице развита не очень, но в скором времени такой вид перевозки питомцев может стать модным.

Необычный пассажир. Минчанка возит своего питомца в велоприцепе

Некоторые уже отказываются от общественного транспорта и такси в пользу прицепов для велосипедов.

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Люди в материале: Марина Амбражейчик
 
 
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Новости Беларуси. Четвероногие велосипедисты появились в столице,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Многие любители двухколёсного...
 
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