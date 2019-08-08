|
«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свадебный бум двух восьмёрок. «Горько!» весь день кричат по соседству с студией СТВ. Рядом находится столичный Дворец гражданских обрядов, где постоянно регистрируют браки по четвергам.
Но такого наплыва молодожёнов в будний день здесь ещё не видели. 28 пар выбрали именно эту дату, чтобы стать мужем и женой. Расчёт простой – сразу два символа бесконечности сулят не только вечную любовь, но и благополучие заключённому союзу.
Однако магия цифр привлекла не только молодожёнов. В свадебном ажиотаже были и те, кто полвека спустя вновь почувствовали себя женихом и невестой.
В день свадьбы всё должно быть красиво, даже дата. Ради неё Ирина и Виктор отложили торжество на целый год. Хотелось, чтобы «их» день прошёл под знаком бесконечности.
Ирина и Виктор, новобрачные:
Не самый популярный день для свадеб, но аншлагу во Дворце бракосочетаний это не мешает. В магию цифр верят всё больше влюблённых.
Юлия Кочина, руководитель Дворца гражданских обрядов:
Для Яны и Олега дата была принципиальна не только из-за обещаний астрологов. Восьмёрочка в их судьбе уже счастливо закольцевалась.
Яна и Олег, новобрачные:
И не только. 50 лет спустя Ольга Генриховна вновь чувствует себя невестой.
Ольга Вергейчик:
Золотую свадьбу тоже можно отмечать торжественно. Волнения и трепета не меньше, чем в первый раз.
Такие регистрации здесь всё популярнее. Снова окунуться в свадебный переполох и произнести слова любви и верности желают не только золотые, но и изумрудные, и бриллиантовые юбиляры.
Ольга и Николай Вергейчики:
Прогнозы астрологов и нумерологов, конечно, оптимистичнее повседневных реалий. Пары, скрепившие свой союз в красивую дату, распадаются не реже среднестатистических. Так что главное – чтобы за рекордом этого дня по количеству новобрачных последовало столько же историй долгой и счастливой семейной жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Свадебный бум двух восьмёрок. «Горько!» весь день кричат по соседству с студией СТВ. Рядом находится столичный Дворец гражданских обрядов, где...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)