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«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

08.08.2019 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свадебный бум двух восьмёрок. «Горько!» весь день кричат по соседству с студией СТВ. Рядом находится столичный Дворец гражданских обрядов, где постоянно регистрируют браки по четвергам.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Но такого наплыва молодожёнов в будний день здесь ещё не видели. 28 пар выбрали именно эту дату, чтобы стать мужем и женой. Расчёт простой – сразу два символа бесконечности сулят не только вечную любовь, но и благополучие заключённому союзу.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Однако магия цифр привлекла не только молодожёнов. В свадебном ажиотаже были и те, кто полвека спустя вновь почувствовали себя женихом и невестой.

Яна Шипко о счастливых комбинациях в свадебных датах.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

В день свадьбы всё должно быть красиво, даже дата. Ради неё Ирина и Виктор отложили торжество на целый год. Хотелось, чтобы «их» день прошёл под знаком бесконечности.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Ирина и Виктор, новобрачные:
Мы дату выбирали специально, потому что две 8-ки – это 2 символа бесконечности. Мы верим, что наш брак будет длиться бесконечно.
Мы верим в вечную любовь. Почти год ждали.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Не самый популярный день для свадеб, но аншлагу во Дворце бракосочетаний это не мешает. В магию цифр верят всё больше влюблённых.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Юлия Кочина, руководитель Дворца гражданских обрядов:
Любят красивые даты. Когда там 07.07, 08.08, то заранее у нас все расписано. Ведь у нас запись на регистрацию брака ведется через интернет, молодожены вправе сами выбрать, что они хотят. Такие даты в первую очередь и выбираются.

Для Яны и Олега дата была принципиальна не только из-за обещаний астрологов. Восьмёрочка в их судьбе уже счастливо закольцевалась.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Яна и Олег, новобрачные:
Связано со знакомством, там тоже присутствует число 8, поэтому так и выбрали. Дата очень большую роль играет для каждой пары, которая первый раз вступает в брак.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

И не только. 50 лет спустя Ольга Генриховна вновь чувствует себя невестой.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Ольга Вергейчик:
Жених одобрил, сказал: «Хорошо выглядишь». Самое хорошее у него – это «хорошо».

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Золотую свадьбу тоже можно отмечать торжественно. Волнения и трепета не меньше, чем в первый раз.

Такие регистрации здесь всё популярнее. Снова окунуться в свадебный переполох и произнести слова любви и верности желают не только золотые, но и изумрудные, и бриллиантовые юбиляры.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Ольга и Николай Вергейчики:
– Ощущения невесты, можно сказать. Не ощущаешь свой возраст, хочется летать.
– Волнуемся.
– Мы с одной деревни, росли вместе. Наши окна смотрят друг напротив друга, как в той песне.

«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Прогнозы астрологов и нумерологов, конечно, оптимистичнее повседневных реалий. Пары, скрепившие свой союз в красивую дату, распадаются не реже среднестатистических. Так что главное – чтобы за рекордом этого дня по количеству новобрачных последовало столько же историй долгой и счастливой семейной жизни.

Люди в материале: Юлия Кочина, Яна Шипко, Ольга Вергейчик
 
 
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Новости Беларуси. Свадебный бум двух восьмёрок. «Горько!» весь день кричат по соседству с студией СТВ. Рядом находится столичный Дворец гражданских обрядов, где...
 
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