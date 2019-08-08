«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

Источник материала: Вороновская газета





С начала этого года на дорогах области погибли уже двое детей, еще 30 пострадали и почти половина из них попали в ДТП, будучи пассажирами. Статистика не самая отличная, и в УГАИ облисполкома приняли решение запустить комплекс рейдовых мероприятий под общим названием «Ребенок – главный пассажир». Корреспондент «Гродзенскай праўды» присоединилась к дежурству сотрудников ГАИ, чтобы посмотреть, как соблюдаются правила перевозки детей и пристегиваются ли взрослые. Спойлер – соблюдают далеко не все.





Шесть дней внимание сотрудников ГАИ было акцентировано на том, как перевозят несовершеннолетних. По правилам дети до пяти лет должны находиться в кресле и быть пристегнутыми, если ребенок старше 5 лет, можно использовать бустер. Естественно, все остальные в машине тоже должны быть пристегнутыми.







Всего за время акции выявили более 170 нарушений при перевозке детей. Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик отмечает, что цифра получилась гораздо большей, чем ожидалось.

– Проблема детского травматизма на дорогах в этом году стоит гораздо острее, чем в прошлом. В 2018 году ни один ребенок не погиб на дорогах области, а в этом уже двое смертей. Выросло и количество ДТП с участием детей, с начала года их уже 28, в прошлом за аналогичный период произошли 19 аварий. Все чаще взрослые неправильно перевозят детей. Почти в половине ДТП дети пострадали как пассажиры. В Госавтоинспекции на это обращают особое внимание, – отметил Андрей Цыдик.







В день, когда на дежурство с сотрудниками ГАИ заступила корреспондент «Гродзенскай праўды», большинство родителей ответственно подошли к перевозке детей и использовали кресла или бустеры. Например, в одной машине было трое детей и все находились в удерживающих устройствах. Но и без нарушений не обошлось.

Старший инспектор ДПС БДПС УГАИ облисполкома Олег Бузун остановил бус – в кабине двое взрослых и ребенок, никто из них не был пристегнут. Девочке на вид около 4 лет, мать даже не взяла ее на руки, а просто посадила рядом. Сотрудники ГАИ отмечают, что даже легкое торможение может травмировать ребенка, если он никак не зафиксирован.





Самое частое оправдание водителей в таких случаях звучит примерно одинаково: «Да нам тут быстро, туда и обратно», рассказывает инспектор ДПС БДПС УГАИ облисполкома Павел Назарко. Но цена этого «туда и обратно» может быть слишком высокой. Подобным образом свой поступок объяснила и водительница, которую остановили по другой причине. Женщина двигалась навстречу автомобилю сотрудников ГАИ, они обратили внимание на отсутствие регистрационного знака. Когда правоохранители остановили машину, то увидели ребенка, которого перевозили не по правилам. К слову, знак отвалился примерно за минут 10-15 до того, как авто заметили сотрудники ГАИ. Может это был «знак»?

Примерно также объяснила свой поступок и другая женщина, она сказала, что весь день перевозила вещи и в суматохе не взяла автокресло. Но все равно решила отправиться в путь без него, ехать ведь недалеко.





К слову, сотрудников беспокоит не только перевозка детей. Так, 25 июля произошла авария по вине 16-летнего. В ДТП пострадали семь человек.







Такие случаи редкость, но это не значит, что можно допустить, чтобы они превратились в трагедию: в 2018 году был один факт, в 2017 – три, во всех авариях были пострадавшие. Омрачает статистику и большое количество детей, получивших травмы в качестве пешеходов. Таких происшествий 15 с начала года, в шести из них дети резко выбегали на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Такие случаи характерны для жилой зоны. На этой территории крайне важно соблюдать скоростной режим, а родителям чаще напоминать об опасности дороги, даже той, что рядом с домом. Безопасность детей, которые становятся участниками дорожного движения – это совместная ответственность, кто-то один не может отвечать за все. Если каждый будет понимать это, случаев детского травматизма станет меньше, как и летальных исходов.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ https://grodnonews.by/