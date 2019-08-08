ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

08.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

С начала этого года на дорогах области погибли уже двое детей, еще 30 пострадали и почти половина из них попали в ДТП, будучи пассажирами. Статистика не самая отличная, и в УГАИ облисполкома приняли решение запустить комплекс рейдовых мероприятий под общим названием «Ребенок – главный пассажир». Корреспондент «Гродзенскай праўды» присоединилась к дежурству сотрудников ГАИ, чтобы посмотреть, как соблюдаются правила перевозки детей и пристегиваются ли взрослые. Спойлер – соблюдают далеко не все.

«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

Шесть дней внимание сотрудников ГАИ было акцентировано на том, как перевозят несовершеннолетних. По правилам дети до пяти лет должны находиться в кресле и быть пристегнутыми, если ребенок старше 5 лет, можно использовать бустер. Естественно, все остальные в машине тоже должны быть пристегнутыми.

«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети
«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

Всего за время акции выявили более 170 нарушений при перевозке детей. Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик отмечает, что цифра получилась гораздо большей, чем ожидалось.

– Проблема детского травматизма на дорогах в этом году стоит гораздо острее, чем в прошлом. В 2018 году ни один ребенок не погиб на дорогах области, а в этом уже двое смертей. Выросло и количество ДТП с участием детей, с начала года их уже 28, в прошлом за аналогичный период произошли 19 аварий. Все чаще взрослые неправильно перевозят детей. Почти в половине ДТП дети пострадали как пассажиры. В Госавтоинспекции на это обращают особое внимание, – отметил Андрей Цыдик.

«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети
«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

В день, когда на дежурство с сотрудниками ГАИ заступила корреспондент «Гродзенскай праўды», большинство родителей ответственно подошли к перевозке детей и использовали кресла или бустеры. Например, в одной машине было трое детей и все находились в удерживающих устройствах. Но и без нарушений не обошлось.

Старший инспектор ДПС БДПС УГАИ облисполкома Олег Бузун остановил бус – в кабине двое взрослых и ребенок, никто из них не был пристегнут. Девочке на вид около 4 лет, мать даже не взяла ее на руки, а просто посадила рядом. Сотрудники ГАИ отмечают, что даже легкое торможение может травмировать ребенка, если он никак не зафиксирован.

«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

Самое частое оправдание водителей в таких случаях звучит примерно одинаково: «Да нам тут быстро, туда и обратно», рассказывает инспектор ДПС БДПС УГАИ облисполкома Павел Назарко. Но цена этого «туда и обратно» может быть слишком высокой. Подобным образом свой поступок объяснила и водительница, которую остановили по другой причине. Женщина двигалась навстречу автомобилю сотрудников ГАИ, они обратили внимание на отсутствие регистрационного знака. Когда правоохранители остановили машину, то увидели ребенка, которого перевозили не по правилам. К слову, знак отвалился примерно за минут 10-15 до того, как авто заметили сотрудники ГАИ. Может это был «знак»?

Примерно также объяснила свой поступок и другая женщина, она сказала, что весь день перевозила вещи и в суматохе не взяла автокресло. Но все равно решила отправиться в путь без него, ехать ведь недалеко. 

«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

К слову, сотрудников беспокоит не только перевозка детей. Так, 25 июля произошла авария по вине 16-летнего. В ДТП пострадали семь человек. 

«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети
«Дети-пассажиры без автокресел и несовершеннолетние водители». В Гродно и области все чаще среди пострадавших в ДТП дети

Такие случаи редкость, но это не значит, что можно допустить, чтобы они превратились в трагедию: в 2018 году был один факт, в 2017 – три, во всех авариях были пострадавшие. Омрачает статистику и большое количество детей, получивших травмы в качестве пешеходов. Таких происшествий 15 с начала года, в шести из них дети резко выбегали на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Такие случаи характерны для жилой зоны. На этой территории крайне важно соблюдать скоростной режим, а родителям чаще напоминать об опасности дороги, даже той, что рядом с домом. Безопасность детей, которые становятся участниками дорожного движения – это совместная ответственность, кто-то один не может отвечать за все. Если каждый будет понимать это, случаев детского травматизма станет меньше, как и летальных исходов.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала этого года на дорогах области погибли уже двое детей, еще 30 пострадали и почти половина из них попали в ДТП, будучи пассажирами. Статистика не самая...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске заметили белого воробья: что с ним не так?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние мужские полусапоги в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика