Есть резервы для роста. На заседании облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона и исполнение бюджета области в первом полугодии

Источник материала: Вороновская газета





В работе исполкома приняли участие Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Правления Национального банка Павел Каллаур, инспектор по Гродненской области Аппарата Совета Министров Республики Беларусь Александр Петрович, заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Юрий Кобец.

Открывая заседание, Владимир Кравцов подчеркнул, что область планомерно и динамично развивается, наращивает экспорт товаров и услуг. Выполняются доведенные здания по росту заработной платы, обеспечению занятости населения.









– Сегодня необходимо не только проанализировать итоги работы за полугодие, но и найти скрытые возможности. Есть резервы по каждому направлению социально-экономического развития. Их обязательно надо использовать, чтобы обеспечить выполнение всех ключевых показателей эффективности работы, доведенных области Советом Министров Республики Беларусь. Особое внимание необходимо уделить строительному комплексу и отрасли сельского хозяйства, в которых отмечается отставание, – подчеркнул председатель облисполкома.

Подробный анализ результатов работы и резервов их повышения провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. Она пояснила, что ежемесячно отслеживаются 36 параметров эффективности, 8 – ключевых и целевые индикаторы развития. Большинство из них выполняются.





Однако завершение крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики и дорожного строительства, сказалось на объеме валового регионального продукта.

– Проанализировав полученные данные, можно констатировать, что резервы для того, чтобы выйти на 100 процентов по ВРП по итогам года в области есть. Для этого необходима более эффективная работа промышленности, наращивание производства продукции предприятиями холдинга «Гродномясомолпром». На запланированные параметры выходит и сельское хозяйство. Ставку делаем на растениеводческую продукции, и наши прогнозы оправдываются, – подчеркнула Елена Бубенчик.





Владимир Кравцов особо акцентировал внимание на таком важнейшем стимуляторе роста как инвестиции и необходимости более активной работы с инвесторами.

– Да, масштабные проекты по строительству Белорусской АЭС и автомагистрали М6 завершаются. Но у нас есть другие инвестпроекты, и работая по ним, необходимо восполнить те объемы, которые уйдут с завершением этих крупных строек. Эту работу должны держать под пристальным контролем закрепленные за проектами заместители председателя облисполкома. Инвестиционный климат на Гродненщине благоприятный, все возникающие проблемы и препятствия для инвесторов необходимо оперативно устранять, — поручил губернатор.





Председатель облисполкома указал на недопустимость наличия убыточных предприятий. Он также напомнил о поставленной на государственном уровне задаче: сократить число предприятий с зарплатой менее 500 рублей.

Наращивая объемы производства, необходимо уделять внимание выполнению таких показателей как прибыль, рентабельность, не забывать о качестве, считает Иван Лавринович. Он также обратил внимание на необходимость более активной работы СЭЗ «Гродноинвест», где созданы льготные условия для бизнеса. Актуальными остаются также вопросы создания новых предприятий, высокотехнологичных рабочих мест.

Урожай с прибавкой

– Аграрии области выполнят все запланированные показатели, – заверил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук. Он доложил, что урожай зерновых и зернобобовых культур получен выше прошлогоднего. Хлеборобы планируют намолотить 1,2 миллиона тонн зерна. Рассчитывают на хороший урожай кукурузы, сахарной свеклы, льнотресты, что должно положительно сказаться на финансовом положении хозяйств.





В первом полугодии в области произведено 617 тысяч тонн молока, что на 3,7 % выше аналогичного периода 2018 года. При этом реализация молока выросла на 4,5 %.

Иван Жук также отметил, что в регионе сумели сохранить поголовье скота, хотя в условиях прошлогодней засухи, сказавшейся на урожае, сделать это было непросто. Пришлось закупать корма, зерно по более высоким ценам, это сказалось на экономике хозяйств. В нынешнем сезоне есть хорошие предпосылки для ее роста.

В связи с изменившимися погодными условиями аграрии намерены увеличить удельный вес озимых в структуре посевных площадей до 60 процентов.

В числе задач, поставленных перед аграриями, – обеспечение поголовья полуторагодовым запасом кормов, эффективная работа новых молочно-товарных комплексов и своевременное введение в эксплуатацию строящихся объектов, выполнения заданий по строительству сенажных траншей.

Приоритет – соблюдать закон

Александр Конюк отметил, что в гродненском регионе снижается общая преступность. Снизился уровень выявленных коррупционных преступлений. Однако положительная динамика наблюдается не по всем видам преступлений. И расслабляться ни в коем случае нельзя.





– Соблюдение законодательства во всех сферах социально-экономического комплекса остается задачей, которую необходимо выполнять, – подчеркнул Александр Конюк. Он привел примеры расследуемых дел и отметил, что по каждому из них необходимо принять меры и сделать соответствующие выводы.

Нарастить объемы строительства

Как доложил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Михаил Петух, за полугодие строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) выполнены на 861,5 млн. рублей, или 87,1 % к январю-июню 2018 г. в сопоставимых ценах.

В целом по области введено в эксплуатацию 161,6 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 39,4 % годового задания (410 тыс. кв. м.) и превышает прогнозный показатель. Для граждан, осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой, сдано 49,6 тыс. кв. м. общей площади, или 38,1 % от задания на год.

Для многодетных семей построено 406 квартир

На жилищное строительство в январе-июне направлено 203,3 млн. рублей инвестиций, в том числе 3 млн. рублей льготных кредитных ресурсов.





Доведенные задания по строительству жилья будут выполнены, средства областной инвестиционной программы полностью будут освоены, заверил председатель комитета.

Владимир Кравцов указал на необходимость более активной работы комитета по вовлечению строительных организаций к участию в реализации инвестиционных проектов, проектах трансграничного сотрудничества.

На заседании были заслушаны руководители предприятий, на которых есть проблемы с выполнением прогнозных показателей. Каждый из них пояснил, каким образом будет наверстывать упущенное для того, чтобы по итогам года выполнить собственные бизнес-планы.

Бюджет с профицитом

Начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик доложил, что бюджет области исполнен с профицитом в размере 4,3 миллиона рублей. Основную долю в его расходах (67,7 процента) занимает социальная сфера, на ее финансирование (без учета расходов на капитальное строительство) направлено почти 631 миллион рублей, или 48,8 процента от уточненного годового плана.





На содержание учреждений и проведение мероприятий в области образования направлено 325 миллионов рублей, или 51,6 процента от уточненного годового плана, здравоохранения – 219 миллионов рублей (47,0 процента), культуры – 24 миллиона рублей (43,4 процента), физической культуры – почти 17 миллионов рублей (46,4 процента), социальной защиты и мероприятий по социальной политике – 45,5 миллионов рублей (43,4 процента).

В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы. В первоочередном порядке финансировались расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, продуктов питания, коммунальных услуг.

Подводя итог состоявшегося конструктивного диалога, Владимир Кравцов подчеркнул, что впереди серьезная работа. Предстоит многое сделать по реализации поставленных задач. Активнее должны работать в этом направлении органы власти на местах. Все намеченное необходимо выполнить.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Вадима ГОЛОТИКА https://grodnonews.by/