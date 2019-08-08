За два часа непогоды в столице выпала четверть месячной нормы осадков

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Только в столице за два часа непогоды выпало около четверти нормы осадков за месяц,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Как сообщалось ранее, в МЧС отметили, что ситуация в городе находится под контролем, а помощь спасателей понадобилась в нескольких случаях – достать машину и откачать воду.





Синоптики прогнозируют, что к выходным погода стабилизируется – не без дождя, но в умеренном количестве. Во всяком случае, Xaver даст «заднюю».









Фото Сергея Пожоги



