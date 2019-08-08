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За два часа непогоды в столице выпала четверть месячной нормы осадков
Источник материала: Партизан
Пронесшийся над Минском циклон Xaver оставил городу пробки, подтопленные дороги и остановку городского транспорта.
Только в столице за два часа непогоды выпало около четверти нормы осадков за месяц,
Как сообщалось ранее, в МЧС отметили, что ситуация в городе находится под контролем, а помощь спасателей понадобилась в нескольких случаях – достать машину и откачать воду.
Синоптики прогнозируют, что к выходным погода стабилизируется – не без дождя, но в умеренном количестве. Во всяком случае, Xaver даст «заднюю».
Фото Сергея Пожоги
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Пронесшийся над Минском циклон Xaver оставил городу пробки, подтопленные дороги и остановку городского транспорта.
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