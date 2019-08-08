ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За два часа непогоды в столице выпала четверть месячной нормы осадков

08.08.2019 22:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пронесшийся над Минском циклон Xaver оставил городу пробки, подтопленные дороги и остановку городского транспорта.

Только в столице за два часа непогоды выпало около четверти нормы осадков за месяц, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как сообщалось ранее, в МЧС отметили, что ситуация в городе находится под контролем, а помощь спасателей понадобилась в нескольких случаях – достать машину и откачать воду.

Синоптики прогнозируют, что к выходным погода стабилизируется – не без дождя, но в умеренном количестве. Во всяком случае, Xaver даст «заднюю».


Фото Сергея Пожоги
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пронесшийся над Минском циклон Xaver оставил городу пробки, подтопленные дороги и остановку городского транспорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу: «В Дании будет намного сложнее играть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика