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Как выглядит шикарный особняк экс-президента Кыргызстана, который не удалось взять штурмом

08.08.2019 22:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера в Кыргызстане провалилась попытка задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его собственном особняке в селе Кой-Таш по подозрению в коррупционных преступлениях.
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Фото: "Радио Свобода", скриншот с YouTube.com, фото: elgezit.kg
 Его сторонники оказали сопротивление спецназу и даже захватили несколько бойцов и удерживают их в доме. Как выглядит этот особняк и какие скандалы с ним связаны — в материале REALTY.TUT.BY.

Село Кой-Таш находится в 15−20 километрах от Бишкека. Как сообщает kloop.kg, в 2015 году Алмазбек Атамбаев взял там в аренду 0,15 гектара земли за миллион сомов, или примерно за 14 тысяч долларов, для строительства дома. Работы велись ударно, и в 2016 году особняк выглядел практически готовым:

Как видим, тут расположен не только особняк, но и гостевые домики или домики обслуги и охраны. На участке также расположен бассейн.

— Территория дома, расположенного в конце Кой-Таша, оказалась огороженной высоченным забором. По периметру забор буквально напичкан камерами видеонаблюдения, а около ворот наблюдается скопление иномарок. Охранники, одетые в военную форму, не разрешили пройти за ворота, — описывал свои впечатления корреспондент «Радио Свобода».

В 2017 году Атамбаев покинул пост президента и теперь постоянно живет в этом доме. 

Какие скандалы были из-за этого дома?

В 2015 году один из киргизских депутатов обвинил Атамбаева в том, что землю для строительства дома в Кой-Таше он получил через жену тогдашнего мэра Бишкека. Мол, это стало своеобразной мздой за нахождение градоначальника на своем посту.


Представители Атамбаева это отрицали и говорили, что президент приобрел землю на свои деньги и дом строит тоже на собственные средства. Как сообщал kloop.kg, доходы президента тогда действительно позволяли приобрести землю за 1 млн сомов (14,3 тысячи долларов), ведь за 2015 год он получил 1,3 млн сомов (18,6 тысячи долларов) в качестве зарплаты и больше 7,5 млн сомов (107 тысяч долларов) в качестве процентов от вкладов. Хватило бы этих денег еще и на масштабную стройку — вопрос открытый.

Еще один нюанс заключается в том, что в разгар стройки в 2016 году, предположительно, земля Атамбаева в Кой-Таше относилась к сельхозугодиям, на которых строительство запрещено. Чтобы это было возможно, целевое назначение участка нужно было менять постановлением правительства. Тогда этого сделано не было. Но сейчас у Атамбаева и вовсе могут отобрать этот участок, и это не будет чем-то новым для экс-правителей Кыргызстана.

Так, первый президент Кыргызстана Аскар Акаев построил себе огромное по бишкекским меркам здание, которое должно было стать библиотекой. Но после 24 марта 2005 года строение перешло в собственность государства. А после событий 2010 года было национализировано 47 объектов, принадлежавших беглому президенту Курманбеку Бакиеву и его близким.
 
 
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Вчера в Кыргызстане провалилась попытка задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его собственном особняке в селе Кой-Таш по подозрению в...
 
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