Ужас! Мужчина избил женщину топором и чуть не закопал живьем. Его ищет милиция

По версии правоохранителей, с 4 по 5 августа они вдвоем распивали спиртное, завязалась ссора, и мужчина нанес женщине многочисленные удары топором по голове,Hrodna.life. После этого выкопал могилу в человеческий рост, но, видимо, понял, что женщина жива, поэтому не стал ее закапывать.