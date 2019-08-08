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Ужас! Мужчина избил женщину топором и чуть не закопал живьем. Его ищет милиция
Источник материала: Партизан
Мужчина бил женщину по голове тором, а потом вырыл могилу в человеческий рост. Вечером 6 августа в одной из деревень Гродненского района нашли 39-летнюю женщину с травмами криминального характера, сообщает СК. В преступлении подозревают сожителя пострадавшей, 43-летнего Сергея Николаевича Зиновчика.
По версии правоохранителей, с 4 по 5 августа они вдвоем распивали спиртное, завязалась ссора, и мужчина нанес женщине многочисленные удары топором по голове,
По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Мужчину разыскивает милиция.
Приметы: на вид 40-45 лет, плотного телосложения, волосы светлые с проседью, есть залысины.
Особые приметы: на правой кисти – татуировка с паутиной.
Был одет: джемпер серого цвета, темно-синий рукав, с надписью белого цвета фирмы «FILAA», поношенные темные джинсы, кроссовки черного цвета.
Следователи просят граждан оказать помощь в установлении местонахождения подозреваемого, позвонив по телефонам: (8-015) 72-42-45, 72-40-40 или 102.
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Мужчина бил женщину по голове тором, а потом вырыл могилу в человеческий рост. Вечером 6 августа в одной из деревень Гродненского района нашли 39-летнюю женщину с...
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