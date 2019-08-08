Недолго думали: талисман Дня белорусской письменности в Слониме взяли из интернета





Символ Дня белорусской письменности в Слониме





Создательницей логотипа стала делопроизводитель из яслей-сада №14 Елена Лойко. Она рассказала журналистам: "Не знаю, были ли конкуренты. Я свой вариант отправила, и его приняли. Льва выбрала, потому что он на гербе Слонима. Правда, сначала сказали переделать, так как якобы слишком мультяшный. Я переделала, но первый вариант, наверное, понравился больше, так как его и оставили".





Женщина признаётся, что изображение льва нашла в интернете, потом прифотошопила к нему корону, перо и пару надписей.





Интернет-пользователи в соцсетях стали критиковать изображение. На это им ответила заместитель начальника отдела идеологии Слонимского райисполкома Наталья Грасевич: "Умники, почему не участвовали в конкурсе на разработку талисмана, это раз! А выбран был львёнок как связь с гербом города. И вообще, чудо-комментаторы, а что вы сделали для города ко Дню письменности, кроме вечной неудовлетворенности в сетях. Если честно, достали до тошноты!"









Лев получил имя Лявон. Как сообщила заместитель председателя Слонимского райисполкома Тереза Юшкевич, к празднику сошьют три ростовые куклы Леона. Они будут приглашать гостей на подворья, играть с детьми, с ними можно будет сфотографироваться. Также талисман будет использоваться на рекламной и сувенирной продукции праздника наряду с общим логотипом Дня белорусской письменности.





Кстати, именно это изображение льва любопытные нашли на сайте немецкой молодежной организации FKF Jugend: немцы также используют его в качестве своего символа.











