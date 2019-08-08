Витебские улицы готовят к приезду президента. Байнет иронизирует.

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Здесь кладут новый асфальт, ремонтируют трамвайные пути, обновляют краску на домах и мосту, чистят, подметают… Даже канализационные люки покрасили в ярко-зеленый цвет. Эпицентр работ — возле фабрики «Белвест», пишет gazetaby.com





По Витебску ходят упорные слухи, что это предприятие собирается посетить президент. Поэтому, мол, на проспект Людникова, где находится фабрика, и стянули ударные силы рабочих, сообщает портал.

Авральные ремонты в ожидании приезда главы государства давно перестали удивлять. Одним из свежих примеров был капитальный ремонт на улицах Гомеля, растянувшийся на несколько этапов.

Перед приездом Лукашенко в Гродно коммунальные службы города красили даже нежилые здания.

И тем не менее, несмотря на некоторую усталость от темы, на форумах очередной аврал в Витебске не обошли стороной. Предлагаем небольшой обзор мнений на дискуссионной площадке talks.by:

«Все как обычно – сплошная показуха. А скажут, что все для народа».

«Неужели самому Лукашенко все это не противно наблюдать? Ведь знает прекрасно как все это происходит – сам траву небось красил в совхозе перед визитом партийных товарищей».

«Правильно – хоть порядок наведут! Ну а показуха – это часть нашей госполитики».

«В экономике – беда. В политике – тоже. Хоть в Витебске на одной улице порядок будет».

«Хоть одна позитивная новость. Предлагаю отправить президента в кругосветное путешествие по Беларуси».