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Витебские улицы готовят к приезду президента. Байнет иронизирует.

08.08.2019 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На проспекте Людникова в Витебске в эти дни развернули небывалую активность дорожники, транспортники, коммунальники и озеленители, сообщает TUT.BY.


Фото  Татьяны Матвеевой, TUT.BY


Здесь кладут новый асфальт, ремонтируют трамвайные пути, обновляют краску на домах и мосту, чистят, подметают… Даже канализационные люки покрасили в ярко-зеленый цвет. Эпицентр работ — возле фабрики «Белвест», пишет gazetaby.com


По Витебску ходят упорные слухи, что это предприятие собирается посетить президент. Поэтому, мол, на проспект Людникова, где находится фабрика, и стянули ударные силы рабочих, сообщает портал.

 

Авральные ремонты в ожидании приезда главы государства давно перестали удивлять. Одним из свежих примеров был капитальный ремонт на улицах Гомеля, растянувшийся на несколько этапов.

 

Перед приездом Лукашенко в Гродно коммунальные службы города красили даже нежилые здания.

 

 И тем не менее, несмотря на некоторую усталость от темы, на форумах очередной аврал в Витебске не обошли стороной. Предлагаем небольшой обзор мнений на дискуссионной площадке talks.by:

 

«Все как обычно – сплошная показуха. А скажут, что все для народа».

 

 «Неужели самому Лукашенко все это не противно наблюдать? Ведь знает прекрасно как все это происходит – сам траву небось красил в совхозе перед визитом партийных товарищей».

 

 «Правильно – хоть порядок наведут! Ну а показуха – это часть нашей госполитики».

  

«В экономике – беда. В политике – тоже. Хоть в Витебске на одной улице порядок будет».

  

«Хоть одна позитивная новость. Предлагаю отправить президента в кругосветное путешествие по Беларуси».
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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На проспекте Людникова в Витебске в эти дни развернули небывалую активность дорожники, транспортники, коммунальники и озеленители, сообщает TUT.BY.
 
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