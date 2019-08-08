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Витебские улицы готовят к приезду президента. Байнет иронизирует.
Источник материала: Партизан
На проспекте Людникова в Витебске в эти дни развернули небывалую активность дорожники, транспортники, коммунальники и озеленители,
Фото Татьяны Матвеевой, TUT.BY
Здесь кладут новый асфальт, ремонтируют трамвайные пути, обновляют краску на домах и мосту, чистят, подметают… Даже канализационные люки покрасили в ярко-зеленый цвет. Эпицентр работ — возле фабрики «Белвест», пишет
По Витебску ходят упорные слухи, что это предприятие собирается посетить президент. Поэтому, мол, на проспект Людникова, где находится фабрика, и стянули ударные силы рабочих, сообщает портал.
Авральные ремонты в ожидании приезда главы государства давно перестали удивлять. Одним из свежих примеров был капитальный ремонт на улицах Гомеля, растянувшийся на несколько этапов.
Перед приездом Лукашенко в Гродно коммунальные службы города красили даже нежилые здания.
«Все как обычно – сплошная показуха. А скажут, что все для народа».
«В экономике – беда. В политике – тоже. Хоть в Витебске на одной улице порядок будет».
«Хоть одна позитивная новость. Предлагаю отправить президента в кругосветное путешествие по Беларуси».
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На проспекте Людникова в Витебске в эти дни развернули небывалую активность дорожники, транспортники, коммунальники и озеленители, сообщает TUT.BY.
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