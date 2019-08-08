Майк Тайсон признался в фальсификации допинг-проб: использовал мочу жены и детей

Тайсон заявил, что сначала для прохождения тестирований использовал мочу жены. Но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому он использовал мочу своих детей.













Тайсону приходилось прибегать к обману на допинг-тестах, потому что он постоянно употреблял наркотики. По его словам, он использовал искусственный пенис, предварительно наполненный чужой мочой.



