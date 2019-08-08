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Майк Тайсон признался в фальсификации допинг-проб: использовал мочу жены и детей

08.08.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон признался в фальсификации допинг-проб. Его слова приводит RMS Sport.

Тайсон заявил, что сначала для прохождения тестирований использовал мочу жены. Но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому он использовал мочу своих детей.



Тайсону приходилось прибегать к обману на допинг-тестах, потому что он постоянно употреблял наркотики. По его словам, он использовал искусственный пенис, предварительно наполненный чужой мочой.
 
 
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Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон признался в фальсификации допинг-проб. Его слова приводит RMS Sport.
 
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