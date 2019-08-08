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Минобороны: ракетный комплекс С-300 попал в аварию, но — с макетами ракет
Источник материала: Партизан
В Министерстве обороны подтверждают, что ракетный комплекс С-300 попал в ДТП. Однако говорят, что на нём были макеты, а не боевые ракеты.
Ракетный комплекс С-300 / def-tech.org
Информацию о происшествии "Нашей Ниве"
"Колонна боевой техники одной из частей Полоцкого гарнизона двигалась в пункт постоянной дислокации после выполнения учебно-боевых задач. Один из водителей, военнослужащий срочной службы, не справился с управлением и съехал с дороги, управляя комплексом С-300 с макетами ракет. Скорость была небольшой — 30 км/ч, поэтому никто не пострадал, если не считать номерной знак", — рассказала подробности Гаврусик.
Водитель объяснил, что не справился с техникой на повороте, добавляет Гаврусик.
Первым о происшествии сообщил блогер NEXTA. По его сведениям, ДТП случилось около Глубокого и на технике стояли боевые ракеты, пишет
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В Министерстве обороны подтверждают, что ракетный комплекс С-300 попал в ДТП. Однако говорят, что на нём были макеты, а не боевые ракеты.
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