Минобороны: ракетный комплекс С-300 попал в аварию, но — с макетами ракет





Ракетный комплекс С-300 / def-tech.org





подтвердила официальная представительница Минобороны Наталья Гаврусик. По её словам, ДТП случилось под Полоцком. Информацию о происшествии "Нашей Ниве"официальная представительница МинобороныПо её словам, ДТП случилось под Полоцком.





"Колонна боевой техники одной из частей Полоцкого гарнизона двигалась в пункт постоянной дислокации после выполнения учебно-боевых задач. Один из водителей, военнослужащий срочной службы, не справился с управлением и съехал с дороги, управляя комплексом С-300 с макетами ракет. Скорость была небольшой — 30 км/ч, поэтому никто не пострадал, если не считать номерной знак", — рассказала подробности Гаврусик.





Водитель объяснил, что не справился с техникой на повороте, добавляет Гаврусик.





euroradio.fm Первым о происшествии сообщил блогер NEXTA. По его сведениям, ДТП случилось около Глубокого и на технике стояли боевые ракеты, пишет



