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Минобороны: ракетный комплекс С-300 попал в аварию, но — с макетами ракет

08.08.2019 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Министерстве обороны подтверждают, что ракетный комплекс С-300 попал в ДТП. Однако говорят, что на нём были макеты, а не боевые ракеты.


Ракетный комплекс С-300 / def-tech.org

Информацию о происшествии "Нашей Ниве" подтвердила официальная представительница Минобороны Наталья Гаврусик. По её словам, ДТП случилось под Полоцком.

"Колонна боевой техники одной из частей Полоцкого гарнизона двигалась в пункт постоянной дислокации после выполнения учебно-боевых задач. Один из водителей, военнослужащий срочной службы, не справился с управлением и съехал с дороги, управляя комплексом С-300 с макетами ракет. Скорость была небольшой — 30 км/ч, поэтому никто не пострадал, если не считать номерной знак", — рассказала подробности Гаврусик.

Водитель объяснил, что не справился с техникой на повороте, добавляет Гаврусик.

Первым о происшествии сообщил блогер NEXTA. По его сведениям, ДТП случилось около Глубокого и на технике стояли боевые ракеты, пишет euroradio.fm
 
 
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В Министерстве обороны подтверждают, что ракетный комплекс С-300 попал в ДТП. Однако говорят, что на нём были макеты, а не боевые ракеты.
 
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