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БАТЭ обыграл "Сараево", "Шахтер" крупно проиграл "Торино"

08.08.2019 23:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу борисовский БАТЭ со счетом 2:1 обыграл "Сараево" из Боснии и Герцеговины.

Голы в составе БАТЭ забили Бага и Мукам.

На 77-й минуте матч был остановлен, а арбитр увел команды с поля. Причиной послужили файеры, которые начали бросать на поле с трибун фанаты. Видимо, главный судья матча счел данную ситуацию небезопасной. Лишь когда трибуны успокоились, командам разрешили вернуться и продолжить матч.

Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы, солигорский "Шахтер", потерпел самое крупное поражение дня. Со счетом 0:5 "Шахтер" проиграл "Торино".

Ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут через неделю, 15 августа.

 
 
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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу борисовский БАТЭ со счетом 2:1 обыграл "Сараево" из Боснии и Герцеговины. Голы в составе БАТЭ...
 
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