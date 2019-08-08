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БАТЭ обыграл "Сараево", "Шахтер" крупно проиграл "Торино"
Источник материала: Интерфакс
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу борисовский БАТЭ со счетом 2:1 обыграл "Сараево" из Боснии и Герцеговины.
Голы в составе БАТЭ забили Бага и Мукам.
На 77-й минуте матч был остановлен, а арбитр увел команды с поля. Причиной послужили файеры, которые начали бросать на поле с трибун фанаты. Видимо, главный судья матча счел данную ситуацию небезопасной. Лишь когда трибуны успокоились, командам разрешили вернуться и продолжить матч.
Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы, солигорский "Шахтер", потерпел самое крупное поражение дня. Со счетом 0:5 "Шахтер" проиграл "Торино".
Ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут через неделю, 15 августа.
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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу борисовский БАТЭ со счетом 2:1 обыграл "Сараево" из Боснии и Герцеговины. Голы в составе БАТЭ...
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