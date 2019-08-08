Источник материала: Интерфакс

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу борисовский БАТЭ со счетом 2:1 обыграл "Сараево" из Боснии и Герцеговины.

Голы в составе БАТЭ забили Бага и Мукам.

На 77-й минуте матч был остановлен, а арбитр увел команды с поля. Причиной послужили файеры, которые начали бросать на поле с трибун фанаты. Видимо, главный судья матча счел данную ситуацию небезопасной. Лишь когда трибуны успокоились, командам разрешили вернуться и продолжить матч.

Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы, солигорский "Шахтер", потерпел самое крупное поражение дня. Со счетом 0:5 "Шахтер" проиграл "Торино".

Ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут через неделю, 15 августа.