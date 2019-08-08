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Ситуация в Бишкеке взята под контроль, сторонники Атамбаева разогнаны - МВД Кыргызстана

08.08.2019 22:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

МВД Кыргызстана заявило о контроле над ситуацией в Бишкеке, где в четверг поздно вечером сотрудники правоохранительных органов разогнали толпу сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

"Обстановка в городе находится под полным контролем сотрудников милиции, МВД проводит мероприятия по установлению и задержанию организаторов из числа сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пытающихся дестабилизировать обстановку в Бишкеке", - говорится в поступившем в четверг в "Интерфакс" сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении отмечается, что сотрудники милиции провели "разгон агрессивно настроенных сторонников Атамбаева, которые незаконно в ночное время начали нарушать общественный правопорядок, перекрывать дороги и приставать к мирным гражданам и представителям СМИ в столице".

"Во избежание хулиганства и мародерства для разгона толпы агрессивных сторонников бывшего президента были применены спецсредства", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что "сотрудники милиции работают в штатном режиме и обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан и гостей столицы".

Ранее на центральной площади Бишкека собрались около тысячи сторонников экс-президента. Затем они преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть, после чего, выкрикивая лозунги с требованием отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова, пришли к "Белому дому", в котором располагается парламент и офис президента в пятидесяти метрах от центральной площади.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении "криминального авторитета". Сторонники Атамбаева не дали его задержать.

Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонками Атамбаева у спецназовцев в среду было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.

Столкновения продолжились в четверг. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов. За два столкновений пострадали 98 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.

27 июня парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.

Утром в четверг глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

 
 
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МВД Кыргызстана заявило о контроле над ситуацией в Бишкеке, где в четверг поздно вечером сотрудники правоохранительных органов разогнали толпу сторонников...
 
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