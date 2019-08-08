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Российская биатлонистка Якушова хочет выступать за Беларусь

08.08.2019 22:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россиянка Ольга Якушова объявила, что хочет выступать за Беларусь.
Спортсменка в интервью "Спорт-Эаспрессу" рассказала, что ждет сентября и решения ИБУ.

"Все будет зависеть от международной федерации (ИБУ). Сейчас она создает новый регламент по переходам, и пока никто не знает, каким он будет. Может, они разрешат переходить не более, чем одному спортсмену в год, или еще что-то. Поэтому мы ждем сентября, когда документы будут опубликованы, а потом уже белорусская федерация будет решать", - заявила она.

Якушова призналась, что приняла решение о смене спортивного гражданства, основываясь на месте работы ее тренера Владимира Королькевича.

 
 
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Россиянка Ольга Якушова объявила, что хочет выступать за Беларусь. Спортсменка в интервью "Спорт-Эаспрессу" рассказала, что ждет сентября и решения ИБУ.
 
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