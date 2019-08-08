Российская биатлонистка Якушова хочет выступать за Беларусь

Источник материала: Интерфакс

Россиянка Ольга Якушова объявила, что хочет выступать за Беларусь.

Спортсменка в интервью "Спорт-Эаспрессу" рассказала, что ждет сентября и решения ИБУ.

"Все будет зависеть от международной федерации (ИБУ). Сейчас она создает новый регламент по переходам, и пока никто не знает, каким он будет. Может, они разрешат переходить не более, чем одному спортсмену в год, или еще что-то. Поэтому мы ждем сентября, когда документы будут опубликованы, а потом уже белорусская федерация будет решать", - заявила она.

Якушова призналась, что приняла решение о смене спортивного гражданства, основываясь на месте работы ее тренера Владимира Королькевича.