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В итальянском парламенте нет большинства, нужны досрочные выборы - Сальвини

08.08.2019 21:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини считает, что в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства, сообщает газета "Стампа".

В парламенте больше нет большинства, нужны выборы, сказал Сальвини.

При этом он подчеркнул, что "итальянцы нуждаются в определенности".

Сальвини также обратился с призывом к премьеру Италии Джузеппе Конте убедиться в том, что в итальянском парламенте действительно отсутствует большинство.

"Я вновь сказал это сегодня премьеру Конте: давайте пойдем в парламент, чтобы убедиться в отсутствии большинства. Об этом свидетельствуют недавние голосования, а также неоднократные оскорбления со стороны "союзников" ("Движение 5 звезд" - ИФ) в отношении меня и "Лиги", - цитирует Сальвини, в свою очередь, итальянская газета "Джорнале".

Ранее в парламенте Италии прошло голосование по инициативе "Движения 5 звезд" против скоростной железной дороги между итальянским Турином и французским Лионом. Инициатива не получила поддержки в парламенте.

Этот проект стал очередным камнем преткновения для "Лиги", одним из лидеров которой является Сальвини, и "Движения 5 звезд": за время работы коалиционного правительства партии постоянно находили причины для разногласий. Так, "Лига" и большая часть сторонников партии выступают за строительство тоннеля, а в "Движении 5 звезд" проект не поддерживают и выступают за то, чтобы средства, предназначенные для проекта, направили на поддержание уже существующей в Италии транспортной инфраструктуры.

 
 
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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини считает, что в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства, сообщает газета...
 
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