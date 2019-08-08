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Милиция Кыргызстана разгоняет сторонников Атамбаева при въезде в Бишкек, горят несколько машин

08.08.2019 21:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Милиция начала оттеснять сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева, собравшихся в селе Кок-Жар на въезде в Бишкек по дороге из Кой-Таша.

Очевидцы сообщили "Интерфаксу", что в районе Кок-Жара слышны взрывы светошумовых гранат, движение транспорта перекрыто, горят несколько автомобилей.

Ранее сотрудники силовых структур разогнали акцию сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Милиционеры применяли спецсредства, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

В настоящее время центр столицы патрулируют спецмашины МВД.

 
 
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Милиция начала оттеснять сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева, собравшихся в селе Кок-Жар на въезде в Бишкек по дороге из...
 
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