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Милиция Кыргызстана разгоняет сторонников Атамбаева при въезде в Бишкек, горят несколько машин
Источник материала: Интерфакс
Милиция начала оттеснять сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева, собравшихся в селе Кок-Жар на въезде в Бишкек по дороге из Кой-Таша.
Очевидцы сообщили "Интерфаксу", что в районе Кок-Жара слышны взрывы светошумовых гранат, движение транспорта перекрыто, горят несколько автомобилей.
Ранее сотрудники силовых структур разогнали акцию сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Милиционеры применяли спецсредства, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.
В настоящее время центр столицы патрулируют спецмашины МВД.
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Милиция начала оттеснять сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева, собравшихся в селе Кок-Жар на въезде в Бишкек по дороге из...
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