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Лига Европы. БАТЭ победил «Сараево»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. БАТЭ и солигорский «Шахтер» проводят первые матчи третьего квалификационного раунда футбольной лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борисовчане свой поединок уже завершили. БАТЭ добился победы в Сараево над местным одноименным клубом – 2:1.
А вот матч между итальянским «Торино» и «Шахтером» в самом разгаре. После первого тайма счет – 2:0 в пользу «Торино».
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Новости Беларуси. БАТЭ и солигорский «Шахтер» проводят первые матчи третьего квалификационного раунда футбольной лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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