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Лига Европы. БАТЭ победил «Сараево»

08.08.2019 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. БАТЭ и солигорский «Шахтер» проводят первые матчи третьего квалификационного раунда футбольной лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лига Европы. БАТЭ победил «Сараево»

Борисовчане свой поединок уже завершили. БАТЭ добился победы в Сараево над местным одноименным клубом – 2:1.

А вот матч между итальянским «Торино» и «Шахтером» в самом разгаре. После первого тайма счет – 2:0 в пользу «Торино».

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Новости Беларуси. БАТЭ и солигорский «Шахтер» проводят первые матчи третьего квалификационного раунда футбольной лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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