«Две хорошие зажигалки с трибуны мне прилетело». Бага - о победе БАТЭ в Лиге Европы

Источник материала: Tut.by

По итогам выездного лигоевропейского противостояния с боснийским «Сараево» (2:1) главный тренер БАТЭ Алексей Бага дал пресс-конференцию, где рассказал об игре и ожиданиях на домашний матч.





— Насколько вы удивлены игрой соперника после вынужденной паузы во втором тайме ?

— Пауза, вызванная поведением болельщиков, пошла на пользу «Сараево», которое забило плюс имело еще момент. Ну, а в целом оценю этот матч положительно для нас: одержали победу на выезде над крепкой командой, дважды отличились. Ребята проделали хорошую работу.

— Считаю, «Сараево» сегодня выглядело лучше, чем БАТЭ.

— Самое красивое в футболе — цифры на табло. Мы выиграли 2:1 и едем домой с победой.

— То есть не согласитесь, что вам сопутствовала удача?

— В еврокубках главное — результат. И мы его добились.

— Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об атмосфере матча.

— Две хорошие зажигалки с трибуны мне прилетело — заберу на сувениры. А так атмосфера фантастическая, шикарная — мне очень понравилось.

— Как полагаете, сегодня БАТЭ взял верх прежде всего за счет богатого еврокубкового опыта? И не считаете ли, что «Сараево» испугалось после двух пропущенных мячей, а в концовке встречи вы позволили себе недооценку соперника?

— Не могу давать оценку игре боснийского клуба — этим должен заниматься его тренер. А то, что в таких тяжелых противостояниях мы забиваем и одерживаем победы, действительно является следствием большого опыта.

— Считаете ли, что судьи относились к обеим командам одинаково?

— Не хотел бы давать оценку работе арбитров. У них есть свой комитет, который разбирает действия судей. Как они сделали свою работу — так сделали. Мы на это повлиять не можем.

— Поменяете ли что-то кардинально в своей игре в ответном поединке, поскольку в Зенице в определенных ситуациях у БАТЭ не было полного контроля? Планируете ли дома больше закрываться, обороняться?

— Думать над планом на ответный матч станем позже — до того еще 11 августа проводим чемпионатную встречу. Нужно сделать анализ сегодняшней игры, посмотреть на состояние ребят. Но уже сейчас понятно: на «Борисов-Арене» будет непростой поединок, потому что «Сараево» — хорошая команда.