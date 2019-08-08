|
Насколько финансово доступно в Беларуси важнейшее из всех искусств
09.08.2019 00:06 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские кинотеатры предлагают наиболее демократические условия просмотров кинофильмов в сравнении с другими странами. Об этом свидетельствует исследование, проведенное международным сервисом picodi.com.
Согласно данным
В некоторых странах разница в цене на сеансы превышает 30%. В частности, в Германии нужно доплатите 3 евро за сам 3D сеанс и еще 1 евро за очки. В итоге разница разница от стандартного показа составит уже 45%. Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%). В Таджикистане и Узбекистане, чтобы увидеть на экране любимого героя «в объеме», в некоторых киноцентрах нужно доплатить всего 4-6%
Кто и сколько доплачивает за уикенд
Принято считать, что сеансы в выходные дороже, чем в будние дни. Например, в Беларуси, билеты в уикенд (вечер пятницы, суббота и воскресенье) стоят в среднем на 11% дороже. Похожую разницу в цене можно встретить в Эстонии, Финляндии, Сербии, Китае, а в Австрии наценка достигает 38%.
Тем не менее, в большинстве стран нет разницы в цене билетов. По крайней мере, работником отдела аналитики Picodi.com удалось найти доступные сеансы в выходные дни по цене какого-нибудь стандартного вторника.
Статистика посещаемости кинотеатров
Самое большое количество зрителей зафиксировано в декабре. Два значительных пика в году: октябрь-декабрь и февраль-март.
Самые посещаемые дни - уикэнд. От 55% до 65% недельного потока клиентов приходится на пятницу, субботу и воскресенье.
Самый посещаемый день в году последние несколько лет приходится на субботу после Дня св. Валентина (в этом году День всех влюбленных выпал на четверг, а максимальная посещаемость кинотеатров зафиксирована в субботу, 16.02.2019). Количество зрителей за 4 дня в период этого праздника (т.е. четверг, пятница, суббота и воскресенье) составило 26% от количества зрителей за весь февраль, свидетельствуют данные исследования.
Кстати, как доказали другие многочисленные исследования, там где стоимость сеанса ниже, кинотеатры компенсируют ее продажами попкорна, колы и других сопутствующих товаров пол цене в 10-20 раз выше себестоимости.
По расчетам компании Redwood Capital, американские кинотеатры до 46% прибыли получают именно на продаже снеков. Привычка есть во время киносеанса присуща, впрочем, не только американцам. Поэтому при подсчете стоимости одного похода в кино следует учитывать с учетом покупок всех сопутствующих товаров, беря за основу средний чек на одного посетителя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские кинотеатры предлагают наиболее демократические условия просмотров кинофильмов в сравнении с другими странами. Об этом свидетельствует исследование,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)