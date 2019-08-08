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Стали известны результаты акции «Гостехосмотр» (которая как раз в самом разгаре)
09.08.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В эти дни в стране проходит крупномасштабная республиканская
Сотрудники
При этом увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий, где виновными становились водители, передвигавшиеся по магистралям на неисправных машинах, не имеющих техосмотра.
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В эти дни в стране проходит крупномасштабная республиканская декада «Гостехосмотр». Сотрудники ГАИ будут проводить мониторинг автомобилей и проверять...
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