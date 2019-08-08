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Стали известны результаты акции «Гостехосмотр» (которая как раз в самом разгаре)

09.08.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В эти дни в стране проходит крупномасштабная республиканская декада «Гостехосмотр».

Стали известны результаты акции «Гостехосмотр» (которая как раз в самом разгаре)

Сотрудники ГАИ будут проводить мониторинг автомобилей и проверять наличие у их владельцев допуска на участие в дорожном движении. Основанием для ужесточения мер стали цифры статистики: за 7 месяцев 2019 –го в стране почти на 8 с половиной процентов увеличилось количество автовладельцев, не прошедших обязательный техосмотр своих транспортных средств.

При этом увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий, где виновными становились водители, передвигавшиеся по магистралям на неисправных машинах, не имеющих техосмотра.

 
 
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  В эти дни в стране проходит крупномасштабная республиканская декада «Гостехосмотр». Сотрудники ГАИ будут проводить мониторинг автомобилей и проверять...
 
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