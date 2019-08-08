Стали известны результаты акции «Гостехосмотр» (которая как раз в самом разгаре)

Источник материала: Виртуальный Брест

В эти дни в стране проходит крупномасштабная республиканская декада «Гостехосмотр» .





Сотрудники ГАИ будут проводить мониторинг автомобилей и проверять наличие у их владельцев допуска на участие в дорожном движении. Основанием для ужесточения мер стали цифры статистики: за 7 месяцев 2019 –го в стране почти на 8 с половиной процентов увеличилось количество автовладельцев, не прошедших обязательный техосмотр своих транспортных средств.

При этом увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий, где виновными становились водители, передвигавшиеся по магистралям на неисправных машинах, не имеющих техосмотра.