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Экономический суд Брестской области рассмотрит дело об отказе в аккредитации СМИ

09.08.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Экономический суд Брестской области рассмотрит дело об отказе в предоставлении аккредитации местному печатному органу, сообщил сегодня журналистам председатель суда Сергей Кулак, передает корреспондент БЕЛТА.

Экономический суд Брестской области рассмотрит дело об отказе в аккредитации СМИ

"На этой неделе к нам поступило заявление и приложенные к нему материалы частного предприятия об обжаловании действий одного из районных Советов депутатов по отказу в аккредитации сотрудников печатного издания. Решение о возбуждении производства по делу будет принято в установленный законодательством срок", - сказал Сергей Кулак. По его словам, в практике суда такое дело будет рассматриваться впервые.

Всего в первом полугодии в экономический суд Брестской области поступило 3 947 обращений, это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего количества рассмотренных дел почти 40% относятся к категории сложных и особо сложных.

"На протяжении последних пяти лет происходит общее снижение обращений в экономический суд. Это связано со стабилизацией ситуации в экономике страны в целом: отношения между контрагентами по исполнению обязательств стали более добросовестными и порядочными. Кроме того, по указу №366 много требований, которые носят бесспорный характер, теперь рассматривают нотариусы, чьи полномочия расширены", - констатировал Сергей Кулак.

 
 
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  Экономический суд Брестской области рассмотрит дело об отказе в предоставлении аккредитации местному печатному органу, сообщил сегодня журналистам...
 
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