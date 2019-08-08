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«Вот вам и безбарьерная среда – не один нос разбит!»

09.08.2019 07:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Вот вам и безбарьерная среда – не один нос разбит!»
Фото из открытых источников

«Вот вам и безбарьерная среда – не один нос разбит!» «В советские времена такого «гадюшника» в подъездах нигде не было»
В городе проводят плановые капитальные ремонты домов. Но очень недобросовестно и халтурно. Хочу обратить внимание на дом №22 по улице П. Глебки. В подъездах слабое освещение, а пороги высокие – под 10 см. Вот вам и безбарьерная среда – не один нос разбит!

Как быть пенсионерам? На лестничной клетке темно, стены облупленные, в лифте полно надписей. Позор и стыд рабочим и начальникам!

А. Пацукевич, Минск

 
 
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Фото из открытых источников «В советские времена такого «гадюшника» в подъездах нигде не было» В...
 
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