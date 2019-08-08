Как быть пенсионерам? На лестничной клетке темно, стены облупленные, в лифте полно надписей. Позор и стыд рабочим и начальникам!
А. Пацукевич, Минск
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«Вот вам и безбарьерная среда – не один нос разбит!»
09.08.2019 07:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как быть пенсионерам? На лестничной клетке темно, стены облупленные, в лифте полно надписей. Позор и стыд рабочим и начальникам!
А. Пацукевич, Минск
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