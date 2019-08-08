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В Беларуси участковых милиционеров снабдят видеорегистраторами

09.08.2019 07:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси участковых милиционеров снабдят видеорегистраторами
Фото из открытых источников

Всех участковых милиционеров планируется оснастить видеорегистраторами. Это нужно, чтобы максимально «разгрузить» сотрудника от бумажной волокиты и освободить больше времени для выполнения прямых обязанностей и конкретных задач. К тому же данное новшество послужит защитой сотрудника: с помощью устройства можно оценить развитие спорной ситуации и конкретные действия сторон.

В Беларуси участковых милиционеров снабдят видеорегистраторами Свой милиционер. Как найти участкового и чем он может помочь?

При этом ведение записи послужит сдерживающим фактором и устранит условия для возможных провокаций. К тому же видео поможет в сборе доказательств фактов правонарушений при разборе семейных скандалов и при других вызовах. В частности, будет возможность фиксировать обстановку в квартире, состояние жертвы и другое. Видеорегистратор призван дисциплинировать и самого офицера, который уже не позволит себе проявить некорректность. Проект достаточно дорогостоящий.

Оснастить сразу всех участковых не получится, так как решение вопроса требует немалого финансирования. Однако в перспективе каждое общение офицера с гражданами будет проходить при включенном записывающем устройстве.

 
 
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