В Беларуси участковых милиционеров снабдят видеорегистраторами

Источник материала: Аргументы и факты

Всех участковых милиционеров планируется оснастить видеорегистраторами. Это нужно, чтобы максимально «разгрузить» сотрудника от бумажной волокиты и освободить больше времени для выполнения прямых обязанностей и конкретных задач. К тому же данное новшество послужит защитой сотрудника: с помощью устройства можно оценить развитие спорной ситуации и конкретные действия сторон.

При этом ведение записи послужит сдерживающим фактором и устранит условия для возможных провокаций. К тому же видео поможет в сборе доказательств фактов правонарушений при разборе семейных скандалов и при других вызовах. В частности, будет возможность фиксировать обстановку в квартире, состояние жертвы и другое. Видеорегистратор призван дисциплинировать и самого офицера, который уже не позволит себе проявить некорректность. Проект достаточно дорогостоящий.

Оснастить сразу всех участковых не получится, так как решение вопроса требует немалого финансирования. Однако в перспективе каждое общение офицера с гражданами будет проходить при включенном записывающем устройстве.