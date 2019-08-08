«Белавиа» рассказала, как и какие беспошлинные товары мы сможем покупать в самолетах

Источник материала: Tut.by

В белорусских самолетах разрешили торговать товарами из магазинов duty free, в том числе алкоголем и сигаретами. «Белавиа» ответила на вопросы, как, где, что и в каком количестве можно будет купить.

1. Когда в самолетах начнут торговать беспошлинными товарами? Мы планируем запустить в тестовом режиме продажу беспошлинных товаров в 20 числах августа.

2. На всех ли рейсах будут торговать? Пока торговля будет организована только на шести авиарейсах: в Анталию, Амстердам, Стамбул, Ларнаку, Милан и Барселону. Дальше мы планируем потихоньку увеличивать количество направлений, где в самолетах можно будет купить беспошлинные товары.

3. Каким образом авиакомпания собирается торговать в самолетах? Пока продажа будет проходить через буклет, в котором будут собраны все имеющиеся в наличие товары. В скором времени мы разработаем каталог.

4. Что можно будет купить? Ассортимент товаров будет достаточно большой. Это будут и игрушки, и снеки, и напитки, и парфюмерия с косметикой, а также табачные изделия и алкоголь.

5. Можно ли на борту расплатиться банковской картой? Нет. Товары в самолетах можно оплатить только наличными. Рассчитаться можно будет белорусскими и российскими рублями, долларами и евро.

6. А что с ценами? Цены на товары будут такими, как на эти же товары в магазинах беспошлинной торговли.

7. Нужно ли показывать паспорт, когда покупаешь сигареты и алкоголь? Да. Паспорт нужно предъявлять в обязательном порядке, как и в любом магазине duty free.

8. Будут ли ограничения на количество покупаемых сигарет и алкоголя? Приобретать сигареты или алкоголь можно будет в соответствии с законом страны, куда летит пассажир.

9. Будут ли выдавать чек на покупки? Да. Всем покупателям будут выдаваться чеки.